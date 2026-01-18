إزالة 21 كشكًا مخالفًا بميدان المنيب خلال حملة مكبرة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي جنوب الجيزة في تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات لتسهيل حركة سير المواطنين إلى جانب حملة نظافة شاملة بميدان المنيب وبمحيط محطة المترو وذلك في إطار إعادة الانضباط للمنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأشار المحافظ إلى أن الجهود أسفرت عن إزالة 21 كشكًا مخالفًا خلال الحملة، بالإضافة إلى إزالة عدد من التند والإعلانات غير المرخصة والبروز المقامة بالمخالفة ورفع كافة أشكال التعديات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



ووجّه محافظ الجيزة باستمرار حملات إزالة الإشغالات بالمنطقة بما يضمن انتظام حركة السير وتيسير حركة المواطنين مع المتابعة الدورية لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل الفوري معها وفقًا للقانون.



كما شدد المحافظ على ضرورة استمرار حملات النظافة بالتوازي مع حملات الإشغالات لرفع كفاءة النظافة العامة بميدان المنيب وإعادة المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة.



وقد تابع تنفيذ الحملات الدكتور أشرف تامر، رئيس حي جنوب الجيزة، بالتنسيق مع شرطة المرافق.