اقتصاد

اقتصادية قناة السويس: نتطلع لجذب استثمارات الشركات الكورية في 21 قطاعا

لقاء وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري
لقاء وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري
محمد الغزاوى

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية كوريا الجنوبية، برئاسة  هان كو يو- Han Koo YEO، وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري

 وذلك في إطار التعريف بالهيئة ومقوماتها والفرص الاستثمارية المتاحة بالمواني والمناطق الصناعية التابعة، تعزيزًا للتعاون المشترك بين الجانبين، وتأكيدًا على جاهزية الهيئة لجذب الاستثمار العالمي في القطاعات المستهدفة، وجاء اللقاء بحضور: قيادات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، ومسؤولي قطاعات السياسات التجارية، واتفاقيات التجارة، وشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، وممثلين عن المعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية (KIEP)، بالإضافة لعدد من القيادات التنفيذية لاقتصادية قناة السويس.

رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي وزير التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية لبحث التعاون المشترك

وفي مستهل اللقاء، قدم وليد جمال الدين، عرضًا تقديميًّا حول اقتصادية قناة السويس، وأبرز مقوماتها التنافسية كوجهة عالمية للاستثمار؛ حيث تقوم على مبدأ التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية، مستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد، كحلقة وصل بين قارات العالم، وجاهزية البنية التحتية والمرافق ذات المواصفات العالمية، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تسمح بالنفاذية الكاملة لمستثمري الهيئة لمختلف الأسواق العالمية، فضلًا عن توافر العمالة الفنية المؤهلة، ومصادر الطاقة المتنوعة بمقابل تنافسي.

وأوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة تستهدف توطين وتعميق الصناعة ونقل التكنولوجيا في 21 قطاع متنوع ما بين قطاعات صناعية ولوجستية وخدمية، مؤكدًا أن الشركات الكورية تمتاز بخبرات عميقة في قطاعات الصناعات الإلكترونية، والسيارات خاصة الكهربائية والصناعات المغذية لها، وغيرها من القطاعات، لافتًا إلى نماذج التعاون الناجحة بين الهيئة والشركات من كوريا الجنوبية، مثل شركتي: (إتش أند إل، وساميل) بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وشركة (هيونداي روتم) إحدى الشركاء ذوي الخبرات الفنية والتقنية بمشروع (نيرك) للسكك الحديدية بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية، مشيرًا إلى اعتزام الهيئة القيام بجولة ترويجية لكوريا الجنوبية بالفترة المقبلة.

من جانبه أعرب وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري والوفد المرافق له، عن سعادتهم بزيارة الهيئة، والتعرف على أبرز المزايا التنافسية التي تتمتع بها، والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات، مؤكدًا تطلعه لتعزيز التعاون بين الشركات الكورية الجنوبية والهيئة، تأكيدًا على العلاقات الوثيقة بين البلدين، لافتًا إلى أن العديد من الشركات الكورية مهتمة بالاستثمار داخل الهيئة، لا سيما لما تتيحه الهيئة من مزايا ومقومات أبرزها النفاذية للأسواق العالمية في ضوء اتفاقات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة.

السويس قناة السويس اقتصادية قناة السويس كوريا الجنوبية

