الخورأسقف بولس ساتي يترأس القداس الاحتفالي بعيد القديس مار أنطونيوس الكبير بالقاهرة

ترأس سيادة الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان بمصر، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة عيد القديس أنطونيوس الكبير، وذلك بكنيسته، بالفجالة.

صلاة القداس الإلهي

شارك في الاحتفال سيادة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وسيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وأبناء مختلف الكنائس.

وفي ختام القداس، أُقيم تطواف تقليدي إلى مغارة القديس مار أنطونيوس الكبير، حيث ترددت دقات أجراس الكنيسة، وتلقى الحاضرون البركة الختامية أمام أيقونة القديس أنطونيوس.

الجدير بالذكر أن كنيسة مار أنطونيوس الكبير، بالفجالة تُعد أقدم كنيسة رعية للطائفة الكلدانية بمصر، إذ يعود تاريخ تشييدها إلى عام 1890، ما يمنح الاحتفال بُعدًا تاريخيًا، وروحيًا خاصًا في مسيرة الكنيسة الكلدانية بمصر.