الداخلية تكشف تفاصيل واقعة تقييد شخص والتعدى عليه بالضرب داخل منزل بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب وتقييده داخل أحد المنازل بقنا.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليه (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت) والظاهرين بمقطع الفيديو (4 أشخاص– مقيمين بدائرة المركز)، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة وقيام أحدهم بتصويرها، لوجود خلافات أسرية بين أحدهم والأول، فقام على إثرها بإستدراجه لمنزله والتعدى عليه بمساعدة الآخرين دون حدوث إصابات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية،وتولت النيابة العامة التحقيق.






