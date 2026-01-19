بونو أفضل حارس في أمم أفريقيا رغم خسارة أمم إفريقيا

حصل الحارس المغربي ياسين بونو على جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد مستويات مميزة قدمها طوال مشوار البطولة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز حراس القارة السمراء.

وجاء هذا التتويج الفردي رغم خسارة المنتخب المغربي للنهائي أمام منتخب السنغال، في مباراة قوية ومثيرة حتى اللحظات الأخيرة.

ثبات وتألق من الدور الأول حتى النهائي

منذ صافرة البداية، ظهر بونو بثقة كبيرة وردود فعل سريعة، وكان عنصر أمان حقيقي لدفاع “أسود الأطلس”. تألقه لم يقتصر على مباراة بعينها، بل امتد عبر جميع الأدوار، حيث حافظ على نظافة شباكه في أكثر من مواجهة، وتصدى لفرص محققة، ساهمت بشكل مباشر في وصول المغرب إلى المباراة النهائية.

حارس المواعيد الكبرى

في الأدوار الإقصائية، ارتفع مستوى بونو بشكل لافت، خاصة في نصف النهائي الذي حُسم بركلات الترجيح، إذ لعب دور البطولة بتصدياته الحاسمة وتركيزه العالي تحت الضغط. هذا الأداء أكد خبرته الكبيرة وقدرته على التعامل مع المباريات الكبرى، وهو ما انعكس على ثقة زملائه والجهاز الفني.





خسارة النهائي لا تلغي الإنجاز

ورغم الخسارة أمام السنغال في النهائي، إلا أن بونو ظل أحد أبرز نجوم اللقاء، حيث أنقذ مرماه من أهداف محققة، وحاول إبقاء فريقه في أجواء المباراة حتى النهاية. وأجمع المتابعون والنقاد على أن النتيجة النهائية لا تقلل من قيمة ما قدمه الحارس المغربي خلال البطولة.



