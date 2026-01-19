قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وليد الراكركي: أعد جماهير المغرب بتحقيق المركز الرابع في كأس العالم
ساديو ماني يكشف الكواليس: أنا من أقنعت الفريق بالعودة والقتال حتى النهاية
ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين فائقي السرعة في إسبانيا إلى 21 قتيلا.. صور
10 إجراءات عاجلة لحماية المزارعين من مخاطر التغيرات المناخية
دعاء اليوم الأول من شعبان .. ردده واغتنم الفرصة
لاعب ومدرب.. عقدة أمم أفريقيا تلاحق وليد الركراكي
إعلام عبري: واشنطن تنشر منظومة باتريوت في المنطقة لمواجهة إيران
إذاعة جيش الاحتلال: إخلاء عاجل لمستشفى وولفسون تحسبا لتصعيد عسكري مع إيران
الإيجار القديم| أزمة السكن البديل والشكاوى المتبادلة بين المالك والمستأجر.. برلماني يكشف المستجدات
الحزن والدموع يسيطران على لاعبي المغرب بعد خسارة لقب أمم إفريقيا
استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 19 يناير 2026
الركراكي: نهنئ السنغال على التتويج بأمم أفريقيا.. والمغرب سيعود بصورة أقوى
رياضة

بونو أفضل حارس في أمم أفريقيا رغم خسارة أمم إفريقيا

ياسين بونو
ياسين بونو
رباب الهواري

حصل الحارس المغربي ياسين بونو على جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد مستويات مميزة قدمها طوال مشوار البطولة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز حراس القارة السمراء. 

وجاء هذا التتويج الفردي رغم خسارة المنتخب المغربي للنهائي أمام منتخب السنغال، في مباراة قوية ومثيرة حتى اللحظات الأخيرة.

ثبات وتألق من الدور الأول حتى النهائي

منذ صافرة البداية، ظهر بونو بثقة كبيرة وردود فعل سريعة، وكان عنصر أمان حقيقي لدفاع “أسود الأطلس”. تألقه لم يقتصر على مباراة بعينها، بل امتد عبر جميع الأدوار، حيث حافظ على نظافة شباكه في أكثر من مواجهة، وتصدى لفرص محققة، ساهمت بشكل مباشر في وصول المغرب إلى المباراة النهائية.

حارس المواعيد الكبرى

في الأدوار الإقصائية، ارتفع مستوى بونو بشكل لافت، خاصة في نصف النهائي الذي حُسم بركلات الترجيح، إذ لعب دور البطولة بتصدياته الحاسمة وتركيزه العالي تحت الضغط. هذا الأداء أكد خبرته الكبيرة وقدرته على التعامل مع المباريات الكبرى، وهو ما انعكس على ثقة زملائه والجهاز الفني.


 

خسارة النهائي لا تلغي الإنجاز

ورغم الخسارة أمام السنغال في النهائي، إلا أن بونو ظل أحد أبرز نجوم اللقاء، حيث أنقذ مرماه من أهداف محققة، وحاول إبقاء فريقه في أجواء المباراة حتى النهاية. وأجمع المتابعون والنقاد على أن النتيجة النهائية لا تقلل من قيمة ما قدمه الحارس المغربي خلال البطولة.


 

ياسين بونو منتخب المغرب منتخب السنغال كأس الامم الافريقية

