قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل نتائج الأسبوع الأول من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظات
أحيانًا يمكن أن تنفعل بشدة..مدرب السنغال يكشف تفاصيل تهديده بالانسحاب أمام المغرب
ماذا كنت لتفعل.. كلود لوروا يكشف تفاصيل حديثه مع ماني أثناء انسحاب السنغال
ماذا كان يقول الرسول عند دخول شهر شعبان؟.. 13 كلمة تطرح البركة
حكم الأكل من الصيد بالبندقية.. الإفتاء تجيب
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
إزالة 5012 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
14 دقيقة هزت القارة السمراء .. كيف أنقذ ماني نهائي أفريقيا بين السنغال والمغرب؟
نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين
شعبان يبدأ الليلة.. اغتنمه بـ عمل واحد يفتح لك الأبواب ويغفر ذنوبك
"الزراعة" تطلق 5 قوافل بيطرية مجانية ببني سويف وتفحص 1600 رأس ماشية لدعم صغار المربين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حيلة سحرية للكشف عن مشكلة خطيرة في سيارتك من خلال الإطارات

الإطارات
الإطارات
عزة عاطف

تعتبر الإطارات صلة الوصل الوحيدة بين مركبتك والطريق، ومهما بلغت قوة سيارتك أو رفاهيتها، فإن أداءها يتوقف تمامًا على جودة المطاط الذي تسير عليه.

لكن الإطارات ليست مجرد قطع استهلاكية؛ بل هي نافذة حقيقية تكشف لك حالة نظام التعليق والتوجيه. 

فإذا كنت تشعر بانزلاق السيارة أو أن المقود يبدو "رخوًا"، أو إذا كانت السيارة تنحرف نحو جانب واحد، فهذه ليست مجرد علامات لتآكل الإطارات، بل هي مؤشرات قوية على وجود خلل في المحاذاة أو في أداء المكابح بشكل فعلي.

أنماط التآكل: قصة يرويها المطاط

تظهر على سطح الإطار "علامات تحذيرية" تروي قصة الأعطال الموجودة في سيارتك. 

فالتآكل غير المتساوي، مثل تآكل الحواف الخارجية فقط أو الجزء الأوسط فقط، يشير عادة إلى مشاكل في ضغط الهواء أو خلل في زوايا العجل. 

هذه الأنماط هي مؤشرات قاطعة على أن إطاراتك تحتاج إلى استبدال فوري، ولكن الأهم من ذلك هو ضرورة حل "السبب الجذري" للمشكلة؛ فتركيب إطارات جديدة دون إصلاح نظام التعليق يعني أنك ستواجه نفس المصير خلال فترة وجيزة جدًا وبشكل متكرر تمامًا.

السلامة أولًا: أهمية الفحص الدوري

تكمن خطورة إهمال هذه العلامات في أنها تتطور بسرعة من مجرد مشكلة في الإطارات إلى خطر يهدد سلامة الركاب. 

الصيانة الوقائية والفحوصات الدورية ليست مجرد وسيلة لإطالة عمر الإطار، بل هي إجراء ضروري لحمايتك على الطريق. 

اكتشاف المشكلة مبكرًا يوفر عليك تكاليف باهظة في المستقبل ويمنع تدهور حالة المكونات الميكانيكية الأخرى، مما يضمن بقاء سيارتك آمنة ومستقرة تمامًا.

إطارات السيارات أنماط تآكل الإطارات أعطال توجيه السيارة فحص زوايا العجل سلامة الإطارات 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

هل غدا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس

هل غدًا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس| قرار حكومي يحدد المستحقين

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الاهلي

لاعب الزمالك السابق يوقع للأهلي خلال ساعات

شروط وإجراءات المعاش المبكر 2026.. ما هي الفئات المستحقة؟

شروط وإجراءات المعاش المبكر 2026.. ما هي الفئات المستحقة؟

عم أطفال المنوفية

المتهم استخدم إيشارب.. عم أطفال المنوفية يكشف اللحظات الأخيرة قبل الواقعة

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

طبيب أسنان

لدينا 3 دفعات مُهملة.. المهن الطبية تكشف عن أزمة جديدة لأطباء الأسنان

ترشيحاتنا

الزمالك

ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية

السنغال

لاعب الزمالك السابق: السنغال الأقوى في القارة وتتويجها بأمم إفريقيا مستحق

حسام حسن

أحمد أبومسلم: حسام حسن نجح في رفع طموح الجماهير وإعادة الالتفاف حول المنتخب

فيديو

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد