هل التسويف مرض عند الإنسان.. وما هي أضراره؟

قالت اللايف كوتش راندا لطفي، مخاطر التسويف على حياتنا وأبرز أضراره، إن الإنسان يستطيع التغلب عن هذا الأمر، معقبة “الشخص الذي يسوف هو شخص يضحك على نفسه”.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”: “تأجيل الشخص لشئ معين شئ خاطئ، هل أنتي لو أجلتي حاجة لوقت تاني هل هتفضل موجودة، وهل شايفة أن هذا الوقت سيكون مناسب، وهل أنتي نفسك هتكوني موجودة لو كنتي فيه”.

وتابعت: “نحن الآن فى عصر نحتاج أن نغير من طريقة التربية، ومن المهم جدا أن إدخال الوعي داخل المدارس والبيوت كيفية أن أقدر قيمة الوقت، حيث أن هذا عمرك”.