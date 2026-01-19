وحيد سيف في ذكرى رحيله.. نصف قرن من صناعة السعادة

تحل علينا اليوم الاثنين، ذكرى رحيل الفنان الكبير وحيد سيف، أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر، صاحب الأداء المميز بتلقائيته وخفة ظله وقفشاته التي ما زالت تتردد حتى اليوم.

حيث وُلد الفنان الراحل وحيد سيف، واسمه الحقيقي مصطفى سيد أحمد سيف، في 20 مارس عام 1939 بمنطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، وحصل على ليسانس الآداب قسم التاريخ من جامعة الإسكندرية، وأثناء دراسته الجامعية انضم إلى الفرقة التمثيلية بالإسكندرية، حيث شارك في عدد من المسرحيات، من بينها أعمال عالمية، ورغم دراسته الأكاديمية، حال شغفه بالمسرح دون عمله مدرسًا للتاريخ.

بدأ احترافه الفني فعليًا عندما انتقل إلى القاهرة عام 1968، حيث عمل مع مسرح الريحاني وشارك في مسرحية "إنهم يدخلون الجنة"، وعلى الرغم من بداياته المسرحية، كانت السينما هي البوابة الرسمية لدخوله إلى قلوب الجماهير.

إذ جاءت انطلاقته السينمائية عام 1969 من خلال فيلم "صباح الخير يا زوجتي العزيزة"، ثم فيلم "خلي بالك من زوزو" عام 1972، وكانت مشاركته في فيلم "الحفيد" عام 1975، بداية التعارف الحقيقي بينه وبين جمهوره، فرغم صغر حجم دوره، ترك بصمة لا تُنسى، خاصة في مشهد العزومة وطريقة أدائه المميزة.

وشارك وحيد سيف في عشرات الأعمال السينمائية، من أبرزها: "4-2-4"، "الرجل اللي باع الشمس"، "الإخوة الغرباء"، "ليلة بكى فيها القمر"، "خلي بالك من جيرانك"، "الأيدي القذرة"، "مين يقدر على عزيزة"، "المتسول"، "أخو البنات"، "عائلة مشاغبة جدًا"، "آه وآه من شربات"، "حكاية في كلمتين"، إلى جانب أعمال أخرى بارزة مثل "الكرنك"، "سواق الأتوبيس"، "غريب في بيتي"، و"ومضى قطار العمر".

وفي المسرح، قدم عشرات العروض التي رسخت مكانته كنجم كوميدي، من أشهرها: "شارع محمد علي"، "ربنا يخلي جمعة"، "عفوًا زوجتي العزيزة"، "زواج على نار هادئة"، "افتح المحضر"، "أنا عايزه مليونير"، "الحرامية أهم"، "دول عصابة يا بابا"وغيرها، وتُعد مسرحية "شارع محمد علي" من أكثر الأعمال التي زادت من نجوميته، وشارك فيها إلى جانب فريد شوقي وشريهان وهشام سليم، وحققت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، كما نجح وحيد سيف في تقديم أعمال ثنائية ناجحة مع عدد من النجوم، من بينهم سمير غانم وسيد زيان ومحمد نجم.

ولم يقتصر عطاؤه على المسرح والسينما، بل امتد إلى الدراما التلفزيونية والإذاعية، حيث شارك في العديد من الأعمال المهمة، من أبرزها مسلسلات "المال والبنون"، "رحلة أبو العلا البشري"، "سامحوني مكنش قصدي"، إلى جانب أعمال إذاعية مثل "الكنز"، "عودة ريا وسكينة"، "وعلى باب الوزير".

وبعد رحلة فنية حافلة امتدت إلى قرابة نصف قرن، رحل الفنان وحيد سيف في 19 يناير عام 2013، عن عمر ناهز 74 عامًا، إثر أزمة قلبية، ودفن في الإسكندرية مسقط رأسه.

رحل بعد أن صنع السعادة في قلوب محبيه، بينما بقيت أعماله حاضرة، تملأ البيوت بالضحكات، وتؤكد أن الفن الصادق يمتد أثره لأكثر من عمر صاحبه ويمنحه الخلود.