الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

انخفاض أسعار البيض 5 جنيهات اليوم… تراجع ملحوظ بالسوق بين الأبيض والأحمر والبلدي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة السلع الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أن أسعار البيض في الأسواق المحلية شهدت انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات، مسجلة حالة من التراجع النسبي بعد تحسن حركة التداول وتراجع تكاليف النقل والتوزيع.


وأوضح المنوفي فى تصريحات خاصة ل “ صدى البلد” أن الأسعار المسجلة وفقًا لشعبة السلع الغذائية هي كما يلي: البيض الأبيض من التربية بالبطاريات وصل إلى 120 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأبيض الأرضي 115 جنيهًا، بينما سجل البيض الأحمر بالبطاريات 120 جنيهًا والبيض الأحمر الأرضي 115 جنيهًا، أما البيض البلدي فأتى بمتوسط 135 جنيهًا للكرتونة سواء كان مأمّنًا أو بيتيًا، في حين بلغ سعر البيضة البلدي المعبأة بالمصنع نحو 4.5 جنيه.
وأضاف المنوفي أن هذا الانخفاض يأتي نتيجة زيادة المعروض بالسوق واستقرار مدخلات الإنتاج، مؤكدًا أن الشعبة تتابع أسعار البيض لحماية المستهلك وضمان عدم حدوث أي ممارسات غير مبررة تؤثر على السوق، خاصة مع قرب ارتفاع الطلب خلال المواسم المقبلة.


وشدد عضو شعبة السلع الغذائية على ضرورة استمرار الرقابة والتنسيق بين المنتجين والتجار للحفاظ على استقرار السوق، متوقعًا أن تستمر التحركات السعرية المحدودة خلال الفترة المقبلة إذا ظلت العوامل الداعمة كما هي.

