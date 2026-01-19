ضبط مصنع لإنتاج الزبدة بدون ترخيص بقويسنا

شنت إدارة تموين قويسنا في محافظة المنوفية حملة تفتيشية أسفرت عن تحرير محضر جنحة ضد المسؤول عن مصنع لإنتاج الزبدة، لحيازته كميات كبيرة من السمن والزبدة بدون ترخيص من الجهات المختصة بالعلامات التجارية والاسم التجاري.

تم ضبط والتحفظ على الكميات الآتية:عدد 200 صفيحة سمنة فينسيا زنة الصفيحة 11 كجم، عدد 700 كرتونة زبدة ديتشي زنة الكرتونة 5 كجم، عدد 600 كرتونة زبدة ويسترو زنة الكرتونة 5 كجم عدد 150 كرتونة زبدة ديتشي زنة الكرتونة 10 كجم عدد 150 كرتونة زبدة فينسيا زنة الكرتونة 10 كجم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ المتابعة المستمرة لضبط الأسواق والتصدي لكافة المخالفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.