رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتفقد لجان النجيلة

تفقد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين، انتظام سير امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمركز النجيلة، يرافقه رفعت محمد إسماعيل، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك للوقوف على انضباط اللجان وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية.



وبدأت الجولة بالتأكد من انتظام حركة استلام وتوزيع أوراق الأسئلة في مواعيدها المقررة، حيث تفقد لجان للشهادتين الابتدائية والإعدادية، واطمأن على توفر سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب.

وأشاد رئيس المنطقة على المستوى المتميز من الانضباط والالتزام الذي شهده داخل اللجان، مشيداً بجهود رؤساء اللجان والمراقبين في تطبيق التعليمات المنظمة للامتحانات بدقة واحترافية، مما ساهم في سير اليوم الدراسي بهدوء ويسر.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق، شارك مكتب "بناء" بمنطقة مطروح الأزهرية، برعاية الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ومحمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، في إحياء ذكرى "الإسراء والمعراج"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومكتبة مصر العامة، بقيادة أسامة المرسي، مدير عام المكتبة، وذلك بمقر قاعة الندوات بالمكتبة.

شهدت الاحتفالية حضوراً قيادياً وتدشيناً لروح التعاون بحضور نخبة من القيادات الدينية والتنفيذية، شملت الشيخ محمد زيد، مدير إدارة التعليم الابتدائي، والشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم، وشيماء مدحت، معاون مدير مديرية الشباب والرياضة، و اسماء عبد الغفار، مدير إدارة تنمية الشباب، بالشباب والرياضة، وصباح السيد، مسئول قاعة الاطلاع، وإلهام جلال، المسئول الإعلامي.

تنوعت فقرات الحفل بين الإنشاد الديني في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقاء قصائد شعرية متميزة قدمها سفراء "مكتب بناء"، بمشاركة مواهب من مكتبة مصر العامة وشباب برلمان الطلائع بمديرية الشباب والرياضة، مما عكس صورة مشرفة للمواهب الشابة بمحافظة مطروح.

وعلى هامش الاحتفالية، عُقدت ندوة تثقيفية حاضر فيها كلا من الشيخ محمد زيد، وصابر الشرقاوي، حيث تناولا الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، وأهمية استلهام العبر من هذه المعجزة الإلهية في ترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية لدى النشء والشباب.

اختتمت الفعالية بفتح باب النقاش والإجابة على تساؤلات الحضور، تلاها التقاط الصور التذكارية التي جمعت سفراء مكتب بناء وشباب البرلمان مع القيادات الحاضرة، في أجواء سادها الود والاعتزاز بالهوية الدينية والوطنية.