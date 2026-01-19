قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية: نأمل أن يمثل وقف إطلاق النار بسوريا خطوة نحو عملية سياسية شاملة
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
شركة صينية كبرى تعتزم دعم فاكسيرا بإنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
ذعر في إسرائيل بعد إصابة 41 رضيعا بالاختناق بمادة كيميائية خطرة
قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
مدبولي : توجيهات رئاسية بالبدء في إنشاء مدينة العاصمة الطبية
المتهم بقتل صغار المنوفية الثلاث يمثل جريمته في حراسة أمنية مشددة
مدمن يشعل النيران في ضريح بنجع حمادي
رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتفقد لجان النجيلة

مدير ازهر مطروح خلال الجولة
مدير ازهر مطروح خلال الجولة
ايمن محمود

تفقد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية،  اليوم الاثنين،  انتظام سير امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمركز النجيلة، يرافقه رفعت محمد إسماعيل، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك للوقوف على انضباط اللجان وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية.


وبدأت الجولة بالتأكد من انتظام حركة استلام وتوزيع أوراق الأسئلة في مواعيدها المقررة، حيث تفقد لجان للشهادتين الابتدائية والإعدادية، واطمأن على توفر سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب.

وأشاد رئيس المنطقة على المستوى المتميز من الانضباط والالتزام الذي شهده داخل اللجان، مشيداً بجهود رؤساء اللجان والمراقبين في تطبيق التعليمات المنظمة للامتحانات بدقة واحترافية، مما ساهم في سير اليوم الدراسي بهدوء ويسر.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق، شارك مكتب "بناء" بمنطقة مطروح الأزهرية، برعاية الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ومحمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، في إحياء ذكرى "الإسراء والمعراج"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومكتبة مصر العامة، بقيادة  أسامة المرسي، مدير عام المكتبة، وذلك بمقر قاعة الندوات بالمكتبة.

شهدت الاحتفالية حضوراً قيادياً وتدشيناً لروح التعاون بحضور نخبة من القيادات الدينية والتنفيذية، شملت  الشيخ محمد زيد، مدير إدارة التعليم الابتدائي، والشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم، وشيماء مدحت، معاون مدير مديرية الشباب والرياضة، و اسماء عبد الغفار، مدير إدارة تنمية الشباب، بالشباب والرياضة، وصباح السيد، مسئول قاعة الاطلاع، وإلهام جلال، المسئول الإعلامي.

تنوعت فقرات الحفل بين الإنشاد الديني في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقاء قصائد شعرية متميزة قدمها سفراء "مكتب بناء"، بمشاركة مواهب من مكتبة مصر العامة وشباب برلمان الطلائع بمديرية الشباب والرياضة، مما عكس صورة مشرفة للمواهب الشابة بمحافظة مطروح.

وعلى هامش الاحتفالية، عُقدت ندوة تثقيفية حاضر فيها كلا من  الشيخ محمد زيد، وصابر الشرقاوي، حيث تناولا الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، وأهمية استلهام العبر من هذه المعجزة الإلهية في ترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية لدى النشء والشباب.

اختتمت الفعالية بفتح باب النقاش والإجابة على تساؤلات الحضور، تلاها التقاط الصور التذكارية التي جمعت سفراء مكتب بناء وشباب البرلمان مع القيادات الحاضرة، في أجواء سادها الود والاعتزاز بالهوية الدينية والوطنية.

