بها مواد سامة.. أجهزة خطيرة في منزلك تهدد حياتك

ما بين تسريب غاز واختناق ومواد سامة وماس كهربائي، تكمن خطر بعض الأجهزة داخل منزلك والتي قد تتحول إلى خطر حقيقي يهدد حياتك وحياة أطفالك، فما هي الأجهزة التي تحتاج تعامل خاص بمنزلك وكيفيفة الوقاية من خطرها ؟.

تتعدد مصادر الخطر بالمنازل نظراً لوجود الأدوات والأجهزة الكهربائية، وغيرها من الأدوات التي يتم استخدامها بشكل يومي، وتختلف درجة خطورتها باختلاف آلية التعامل، لذا، فإنه يتوجب الحرص عند استخدام الأجهزة الكهربائية وغاز الطبخ وغيرها من مقومات المعيشة بالمنزل، تفاديا لأية مخاطر قد تسبب خسائر في الأرواح .

1-الدفاية

نظرا لوجود أكسيد الكربون في جهاز الدفاية، فإنّه يعمل على سحب الهواء من الغرفة التي توقد بها الدفاية، ما يشعرك بالاختناق أو تشعر بفقدان للوعي، ما ينتج عنه ذلك الموت في بعض الأحيان.

ولحماية نفسك من مخاطر الدفايات، وفق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اضبط الدفاية على درجة حرارة متوسطة واترك باب الغرفة مفتوحا جزئيًا، وتأكّد من وجود القاطع الأوتوماتيكي بالمنزل لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي

2-السخان الكهربائي والغاز

غاز السخان خطير للغاية لأنه ينتج غاز أول أكسيد الكربون (CO)، وهو غاز سام عديم اللون والرائحة والمذاق يحل محل الأكسجين في الدم، مسببًا الصداع، الدوخة، الغثيان، وفقدان الوعي، وقد يؤدي إلى تلف دائم في الدماغ والقلب، أو الوفاة، خاصة أثناء النوم، بسبب التسمم الصامت.



إذا لاحظت وجود سلك تالف بالسخان ينتج عنه شرر، فتوقف عن استخدامه تمامًا، وبالنسبة للسخان الغاز تجنب وضعه بالقرب من الستائر والكتب، وعليك التأكد من توصيل خرطوم الغاز بشكل صحيح منعًا للتسرب.

3- الشواية

يمكن أن تكون الشواية خطيرة في المنزل، خاصة شوايات الفحم بسبب خطر التسمم بغاز أول أكسيد الكربون القاتل عند استخدامها في أماكن مغلقة، وخطر الحرائق، بالإضافة إلى أن الشواء يولد مركبات مسرطنة في اللحوم، بينما الشوايات الكهربائية تعتبر خياراً أكثر أماناً وصحة إذا تم تنظيفها جيداً، مع ضرورة توخي الحذر من مخاطر الكهرباء والحريق.

