الدفاع الروسية :تحرير بلدتي بدونيتسك ومقاطعة زابوروجيه
استسلام عناصر قسد في مركز أقطان الرقة
في منتصف تعاملات اليوم..تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك
محلل سياسي فلسطيني: نتنياهو يماطل ولا يريد الانتقال للمرحلة الثانية لاتفاقية السلام
فقدت السيطرة على أعصابي.. مدرب السنغال يعتذر عن أزمة نهائي الكان
إعادة بناء ووحدات إيواء.. تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة
الصلاة قبل الكأس وأهدى ابنته المريضة بالسرطان اللقب.. قصة مدرب السنغال التي هزت أفريقيا
مش عاوزين ورد | دوللي شاهين تطالب المعزّين في وفاة والدتها بالتبرع للكنيسة
الخارجية: نأمل أن يمثل وقف إطلاق النار بسوريا خطوة نحو عملية سياسية شاملة
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
شركة صينية كبرى تعتزم دعم فاكسيرا بإنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

بها مواد سامة.. أجهزة خطيرة في منزلك تهدد حياتك

رشا عوني

ما بين تسريب غاز واختناق ومواد سامة وماس كهربائي، تكمن خطر بعض الأجهزة داخل منزلك والتي قد تتحول إلى خطر حقيقي يهدد حياتك وحياة أطفالك، فما هي الأجهزة التي تحتاج تعامل خاص بمنزلك وكيفيفة الوقاية من خطرها ؟.

تتعدد مصادر الخطر بالمنازل نظراً لوجود الأدوات والأجهزة الكهربائية، وغيرها من الأدوات التي يتم استخدامها بشكل يومي، وتختلف درجة خطورتها باختلاف آلية التعامل، لذا، فإنه يتوجب الحرص عند استخدام الأجهزة الكهربائية وغاز الطبخ وغيرها من مقومات المعيشة بالمنزل، تفاديا لأية مخاطر قد تسبب خسائر في الأرواح . 

أجهزة خطيرة في منزلك 


1-الدفاية
نظرا لوجود أكسيد الكربون في جهاز الدفاية، فإنّه يعمل على سحب الهواء من الغرفة التي توقد بها الدفاية، ما يشعرك بالاختناق أو تشعر بفقدان للوعي، ما ينتج عنه ذلك الموت في بعض الأحيان.

ولحماية نفسك من مخاطر الدفايات، وفق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اضبط الدفاية على درجة حرارة متوسطة واترك باب الغرفة مفتوحا جزئيًا، وتأكّد من وجود القاطع الأوتوماتيكي بالمنزل لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي

2-السخان الكهربائي والغاز

غاز السخان خطير للغاية لأنه ينتج غاز أول أكسيد الكربون (CO)، وهو غاز سام عديم اللون والرائحة والمذاق يحل محل الأكسجين في الدم، مسببًا الصداع، الدوخة، الغثيان، وفقدان الوعي، وقد يؤدي إلى تلف دائم في الدماغ والقلب، أو الوفاة، خاصة أثناء النوم، بسبب التسمم الصامت. 


 إذا لاحظت وجود سلك تالف بالسخان ينتج عنه شرر، فتوقف عن استخدامه تمامًا، وبالنسبة للسخان الغاز تجنب وضعه بالقرب من الستائر والكتب، وعليك التأكد من توصيل خرطوم الغاز بشكل صحيح منعًا للتسرب.

3- الشواية

يمكن أن تكون الشواية خطيرة في المنزل، خاصة شوايات الفحم بسبب خطر التسمم بغاز أول أكسيد الكربون القاتل عند استخدامها في أماكن مغلقة، وخطر الحرائق، بالإضافة إلى أن الشواء يولد مركبات مسرطنة في اللحوم، بينما الشوايات الكهربائية تعتبر خياراً أكثر أماناً وصحة إذا تم تنظيفها جيداً، مع ضرورة توخي الحذر من مخاطر الكهرباء والحريق. 
 

اجهزة خطيرة في منزلك اعراض الاختناق بسبب الغاز اضرار الدفاية اضرار الشواية تسريب غاز

بالصور

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

4 محركات.. BMW تطرح سيارة iX3 M الكهربائية

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

