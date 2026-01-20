قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات تنفي علاقتها بمتفجرات عثر عليها في مطار الريان بمدينة المكلا اليمنية
ابنة أحمد راتب: حزنت لعدم تكريم والدي ووجدت بعدها استجابة سريعة لتكريمه
انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب
صحة بني سويف: إنقاذ طفلة ابتلعت مشبك شعر بمستشفى الواسطى المركزي دون تدخل جراحي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة
سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة
قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026
يلَّا نعمل عُمرة في المدينة.. رد فعل مثير من محمد سعد على طلب حسن عسيري
دعمنا كثيرا.. منتجو مسلسل حق ضايع: شرفنا بالتعاون مع قطاع الإنتاج
إحنا آسفين يا قدوتنا.. كزبرة يوجه الدعم لمحمد صلاح بعد الهجوم عليه
فادية عبد الغني: شوفت هنيدي في بداياته وتنبأت بنجوميته الكوميدية
بعد خسارة أمم إفريقيا.. إصابة نجم المغرب بتمزق في الرباط الصليبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026: تجنب التوقعات العالية

برج الجدي
برج الجدي
حياة عبد العزيز

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

مشاهير برج الجدي 

سميرة سعيد وجورج وسوف وأم كلثوم وليلى علوي.

برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

قد تتلقى مساعدة لطيفة أو فكرة عملية تجنب التسرع في اتخاذ القرارات. ركز على التواصل الواضح والمهذب والتحسينات الصغيرة. بحلول المساء، ستشعر برضا هادئ وثقة أكبر بشأن الخطوات التالية. 

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

تجنب الوجبات الدسمة أو المتأخرة، واختر خيارات نباتية خفيفة وبسيطة تُناسب قيمك. مارس تمارين تنفس قصيرة لتصفية ذهنك. إذا شعرت بالتوتر، فتحدث مع صديق مقرب أو أحد أفراد عائلتك للحصول على الدعم والطمأنينة.

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا 

قد تفكر في ترك وظيفتك، إذ قد تتلقى أيضًا دعوات لإجراء مقابلات عمل جديدة اليوم. قد يفشل بعض رجال الأعمال في توقيع شراكات جديدة، من الأفضل أيضًا الانتظار يومًا أو يومين قبل إطلاق مشروع تجاري جديد.. 

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

تجنب التوقعات العالية، وأظهر صبرًا لطيفًا. رسالة من العائلة قد تُدفئ قلبك قدّم لفتة طيبة واستمع بانتباه لتعميق التواصل وتهدئة أي سوء فهم. 

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

خذ فترات راحة قصيرة أثناء العمل لإراحة عينيك وعقلك. مارس تمارين التنفس العميق عند الشعور بالتوتر. ستحدث العادات الصحية الصغيرة فرقًا كبيرًا مع مرور الوقت، وستلاحظ تحسنًا تدريجيًا.

إطلالة رومانسية لـ هبة مجدي برفقة زوجها

مي سليم تتألق بإطلالة رياضية من الجيم

محمد علي خير يعلن انطلاق برنامج «المصري أفندي» ابتداء من السبت المقبل

