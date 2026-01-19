ضبط 4.5 طن دواجن ومصنعات مجهولة المصدر في حملة بالعبور

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة مسائية موسعة أسفرت عن ضبط 4 أطنان ونصف من دواجن بانيه واستربس ومصنعات دواجن مجهولة المصدر ومتغيرة في الخواص الطبيعية، وذلك بنطاق مدينتي العبور وجمعية عرابي.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق، واستمرار الحملات المكثفة على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



وترأس الحملة لجنة من مديرية الطب البيطري بالقليوبية ضمّت كلًا من: الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري، والدكتور أيمن الشعراوي، رئيس قسم بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع مباحث التموين بالقليوبية.

ضبط كميات كبيرة من الدواجن

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من دواجن بانيه واستربس ومصنعات دواجن غير مدون عليها أي بيانات تفيد مصدرها، وبها تغير في الخواص الطبيعية، بإجمالي وزن 4.5 طن.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

وأكد محافظ القليوبية على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو سلامة الغذاء المتداول بالأسواق.