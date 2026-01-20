تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله ورصف عدد من الطرق بدمياط

نفذت مديرية الطرق والنقل بدمياط، بقيادة المهندس طارق بدوي، مدير المديرية، عددًا من الأعمال المدرجة ضمن رد الشيء لأصله والرصف بالخطة الاستثمارية.

وشملت الأعمال تنفيذ عملية رقم (3) لسنة 2025 ضمن أعمال رد الشيء لأصله بمديرية الطرق والنقل، وذلك بطريق المقطع – مركز كفر سعد، بما يساهم في إعادة كفاءة الطريق والحفاظ على سلامة المواطنين.

وفي السياق ذاته، نفذت المديرية أعمال رد الشيء لأصله بشارع النواحين بمدينة السرو، في إطار استكمال مشروعات تحسين ورفع كفاءة الطرق الداخلية.

كما تم تنفيذ أعمال رصف شارعي المعصرة والتل بمدينة عزبة البرج ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج وشركات المرافق، لضمان الانتهاء من الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة .