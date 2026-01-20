خالد جاد الله: أتمنى تطوير أداء المنتخب واللعب بأسلوب هجومي مثل السنغال

قال خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، إنه يتمنى تطوير أداء المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أهمية الاعتماد على أسلوب هجومي في المباريات بدلًا من النهج الدفاعي.

وأوضح خالد جاد الله، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»، أن المنتخبات الكبرى تحقق النجاح من خلال اللعب بأسلوب هجومي منظم، مستشهدًا بما قدمه منتخب السنغال أمام المغرب، مؤكدًا أن الاعتماد على طريقة دفاعية مثل 4-5-1 لا يخدم طموحات الجماهير.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن مهمة الجهاز الفني للمنتخب ليست سهلة، قائلًا: «الله يكون في عون حسام حسن، فالعملية صعبة وليست بالبساطة التي يعتقدها البعض»، مشيرًا إلى أن تطوير الأداء يحتاج إلى وقت وجهد ودعم جماهيري وإعلامي مستمر.