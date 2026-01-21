فصل التيار الكهربائي عن بعض قري قويسنا في المنوفية.. السبت المقبل

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بقطاع كهرباء المنوفية انه تقرر فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع غرب رقم (5) بقويسنا .
ولفتت إلى أنه سيتم فصل التيار يوم السبت المقبل من الساعة 7 صباحاً وحتي الساعة 9 صباحاً وذلك لإجراء أعمال الصيانة على سلامة المهمات واستمرار التغذية .
وأوضحت الشركة أن الأماكن المتأثرة بالفصل :- الصرف الصحى طريق العلامية – قري كفر أبو الحسن – كفر المنشي – كفر طة شبرا – كفر ابنهس – ميت أبو شيخة ومجاوريها.
كما يشمل الفصل قري ميت سراج - ميت القصري - كفر ميت سراج - ميت القصري - قرية أم خنان – ميت العز – جزء من قرية مصطاى ومجاوريها – العجايزة ومجاوريها – قرية طة شبرا ومجاوريها.