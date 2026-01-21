تعاون بين محافظة المنوفية والتأمين الاجتماعي للارتقاء بخدمات المواطنين

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، وفد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء أسامة أنطوان نائب رئيس الهيئة للشؤون الهندسية ، وذلك في إطار بحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام للمحافظة.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين ، وكذا عرض الخطط والرؤى المستقبلية للهيئة والتي تتمثل في الارتقاء بمستوى المقرات الحالية للهيئة بالمحافظة بما يساهم في التيسير على المواطنين من أصحاب المعاشات ولتقديم أفضل الخدمات التأمينية المختلفة بما ينعكس بصورة إيجابية ويلبى متطلبات واحتياجات المستفيدين وتحسين مستوى الخدمة.

من جانبهم، ثمن وفد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الدور الرائد والحيوي لمحافظ المنوفية في توطيد أواصر التعاون والتنسيق الكامل مع الهيئة وتقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتطوير آلية منظومة العمل بمقرات الهيئة، مشيدين بجهوده المبذولة في إحداث تنمية شاملة وملموسة على أرض الواقع بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بربوع المحافظة وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.