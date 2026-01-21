محافظ الغربية يشيد بإطلاق الحملة القومية 365 يوم سلامة ويؤكد: خدمة المرضى أولوية لدينا

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، عن تدشين مديرية الشئون الصحية بالمحافظة للحملة القومية للتوعية «365 يوم سلامة»، الهادفة إلى تعزيز ثقافة سلامة المرضى وترسيخها كنهج عمل ثابت ومستدام داخل المنشآت الصحية، مشيدًا بالجهود المبذولة من القطاع الصحي بالغربية في دعم حقوق المرضى ورفع مستوى الوعي المجتمعي، ومؤكدًا أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم كل ما من شأنه الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن إطلاق هذه الحملة يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق أعلى معايير جودة الرعاية الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مشددًا على أن سلامة المريض تمثل محورًا رئيسيًا في منظومة العمل الصحي، وأن نشر الوعي الصحيح بين المواطنين يُسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمة، وتقليل الأخطاء، وبناء جسور الثقة بين المريض ومقدمي الرعاية الطبية.

دعم تنفيذي

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الحملة تُقام تحت شعار «اسأل.. شارك.. تأكد.. من أجل سلامتك»، وقد تم تدشينها في 15 يناير 2026، على أن تمتد فعالياتها على مدار عام 2026 كاملًا، وتتضمن رسائل توعوية يومية مبسطة تستهدف المرضى وذويهم، بهدف تعريفهم بحقوقهم ومسؤولياتهم، وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية والتواصل المستمر مع الفرق الطبية، بما ينعكس على دقة التشخيص وسلامة العلاج وجودة الخدمة الصحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تنفيذ تدريب وورشة عمل متخصصة لانطلاق الحملة، بالتعاون مع إدارة التثقيف الصحي بالمديرية بقيادة الدكتورة نهلة كامل، موضحًا أن إطلاق الحملة القومية للتوعية «365 يوم سلامة» يأتي من خلال إدارة إشراك المرضى التابعة لإدارة سلامة المرضى والجودة بالإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، بما يضمن توحيد الرسائل التوعوية وتطبيق المعايير المعتمدة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الحملة تركز على عدد من المحاور الأساسية، من بينها التعريف الصحيح بالمرضى لتجنب حدوث الأخطاء الطبية، وسلامة الأدوية من خلال إرشادات الاستخدام الآمن والحد من الأخطاء الدوائية، والوقاية من العدوى عبر ممارسات تضمن بيئة علاجية آمنة مثل غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة، إلى جانب الجراحات الآمنة من خلال توعية المرضى بالإجراءات التأكيدية قبل وبعد العمليات، فضلًا عن التأكيد على حقوق المريض ودوره كشريك أساسي في اتخاذ القرار العلاجي.

وأكد أن الحملة تعتمد على أساليب تواصل مبتكرة وإبداعية، تشمل إنتاج فيديوهات قصيرة ورسائل توعوية بلغة مبسطة يتم نشرها بشكل دوري، لضمان وصول الرسائل إلى مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على الدور الحيوي للتثقيف الصحي في ترسيخ ثقافة سلامة المرضى داخل المنشآت الطبية وخارجها، ودعم وعي المواطنين، بما يسهم في بناء منظومة صحية آمنة تضع الإنسان في صدارة الاهتمام.