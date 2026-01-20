تدشين الحملة القومية «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى بالغربية

دشنت مديرية الشئون الصحية بالغربية الحملة القومية للتوعية «365 يوم سلامة»، بالتعاون مع إدارة التثقيف الصحي، وإدارة الإعلام، والتربية السكانية ، بهدف ترسيخ مفاهيم سلامة المرضى كنهج عمل مستدام يُطبق يوميًا على مدار العام.

توجيهات وزارة الصحة

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية،

وتحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات، والدكتور جلال الشيشيني رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية بالوزارة، وبمتابعة الدكتورة مروة السيد مدير عام الإدارة العامة لسلامة المرضى.

تحسين خدمات علاجية

أوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الحملة تُقام تحت شعار

«اسأل.. شارك.. تأكد.. من أجل سلامتك»، مشيرًا إلى أنه تم التدشين يوم 15/1/2026 ، وأن الحملة ممتدة على مدار عام 2026، وتتضمن رسائل توعوية يومية مبسطة لرفع وعي المرضى وذويهم بحقوقهم ومسؤولياتهم، وتشجيعهم على التواصل الفعّال مع الفرق الطبية، بما يسهم في دقة التشخيص وسلامة العلاج.

تحرك تنفيذي

وفي نفس السياق قامت الدكتورة مروة دويدار مدير إدارة سلامة المرضى والجودة، بتنفيذ تدريب وورشة عمل لانطلاق الحملة، بالتعاون مع إدارة التثقيف الصحي بالمديرية بقيادة الدكتورة نهلة كامل. وأكدت أن إطلاق الحملة القومية للتوعية «365 يوم سلامة» يأتي من خلال إدارة إشراك المرضى التابعة لإدارة سلامة المرضى والجودة بالإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية.

وأضافت الدكتورة مروة دويدار أن الحملة تركز على عدد من المحاور الأساسية تشمل التعريف الصحيح بالمرضى لتجنب حدوث الأخطاء الطبية، وسلامة الأدوية من خلال إرشادات الاستخدام الآمن وتجنب الأخطاء الدوائية، والوقاية من العدوى عبر ممارسات تضمن بيئة علاجية آمنة مثل غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة، والجراحات الآمنة من خلال توعية المرضى بالإجراءات التأكيدية قبل وبعد العمليات، إلى جانب حقوق المريض وآليات مشاركته في القرارات العلاجية.

من جانبها، أكدت الدكتورة نهاد الجنجيهي مسؤول إشراك المرضى بإدارة سلامة المرضى والجودة بالمديرية، أن الحملة تعتمد على أساليب تواصل إبداعية، تشمل فيديوهات قصيرة ورسائل توعوية بلغة مبسطة، يتم نشرها دوريًا للوصول إلى مختلف فئات المجتمع .



كما أشارت الدكتورة رشا مصطفى مساعد مدير إدارة التثقيف الصحي بالمديرية، إلى أهمية الدور الحيوي للتثقيف الصحي في ترسيخ ثقافة السلامة داخل المنشآت الطبية وخارجها، ودعم وعي المواطنين .