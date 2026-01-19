رئيس مياه الغربية يناقش سبل التعاون مع مصنع حلوان لمحركات الديزل

فى خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلى، ناقش اللواء مهندس محمد عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، سبل التعاون المشترك مع مصنع حلوان لمحركات الديزل أحد الصروح الصناعية الوطنية ، لتوريد وصيانة الطلمبات والمولدات.

توجيهات مياه الشرب والصرف

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، مع ممثلى مصنع حلوان 909 ، حيث تناول اللقاء مناقشة آليات التعاون فى مجالات توريد وصيانة الطلمبات بمختلف أنواعها (الرأسية – الأفقية – الغاطسة) إلى جانب صيانة المولدات الكهربائية والبلاورات ، بما يسهم فى رفع كفاءة منظومات التشغيل وتحقيق الاستدامة الفنية.

وأكد الجانبان أن هذا التعاون يأتى فى إطار توطين الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية المتقدمة التى يمتلكها المصنع، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتعزيز الاقتصاد الوطنى.

تحسين خدمات المواطنين

وأشار عبدالفتاح، إلى أن شركة مياه الغربية تولى اهتمامًا بالغًا بتعظيم الشراكات مع الكيانات الوطنية الكبرى، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الاعتمادية والكفاءة التشغيلية لمحطات المياه والصرف الصحى بالمحافظة.

ويُعد هذا اللقاء خطوة تمهيدية نحو إبرام بروتوكولات تعاون مستقبلية تدعم التكامل بين مؤسسات الدولة، وتؤكد الدور المحورى للصناعة الوطنية فى تحقيق التنمية المستدامة.