قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس بوتين يتلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
مشاهد قبيحة.. رئيس الفيفا يعلق على أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025
بالأرقام| طفرة في خدمات التحسين الوراثي والرعاية البيطرية خلال ديسمبر
الهباش: لولا مصر لتمكن الاحتلال من تهجير الفلسطينيين
صبحي يهبط في الغردقة بـ«طائرة الجودو الأولمبي».. و365 مقاتلاً من 16 دولة يستعدون للمعركة
مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
الغردقة تعلن «الحرب البيطرية» على الكلاب الضالة.. 15 كلبًا في أولى حملات المدينة
تطور مهم في حفر الآبار الجوفية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بالطاقة الشمسية
وضع منهج جوهري جديد لصناعة الغزل والنسيج في مصر
مفتي الجمهورية يؤكد ضرورة ربط تطور المهن بالقيم الأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي
شكرا لمصر .. مستشار الرئيس الفلسطيني ينقل ثلاث رسائل من شعبه
هؤلاء المتورطون | بيان عاجل من الكاف عن أحداث نهائي إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يستجيب لشكاوى المواطنين ويشدد الرقابة على مخابز بسيون

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استجاب محافظة الغربية لتعليقات وشكاوى المواطنين الواردة عبر الصفحة الرسمية ، وخلال أقل من 24 ساعة.

وجّه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بتكثيف الرقابة الميدانية وتنفيذ حملة عاجلة على مخابز الخبز المدعم، مؤكدًا أن سرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين تمثل أولوية قصوى، وأن صوت المواطن هو الأساس في ضبط مستوى الخدمات.

توجيهات محافظ الغربية 

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، نفذت الجهات الرقابية المختصة اليوم الاثنين الموافق 19 يناير 2025 حملة تفتيشية موسعة استهدفت مخابز الخبز المدعم بنطاق قرى حصة إبار وميت أبو الخير وقرانشو التابعة لمركز بسيون، وذلك للتأكد من الالتزام بالمواصفات التموينية ومعايير سلامة الغذاء.

وأسفرت أعمال التفتيش في الجانب التمويني عن ضبط مخبز بقرية حصة إبار لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بمقدار 17 جرامًا وعدم وجود سجل تشغيل، كما تم ضبط مخبز بقرية ميت أبو الخير لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بمقدار 9 جرامات، إضافة إلى ضبط مخبز بقرية قرانشو لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بمقدار 9 جرامات، فضلًا عن تحرير محضر لمخبز آخر بذات القرية لعدم وجود لوحة التشغيل القانونية.

وفي إطار سلامة الغذاء، قامت اللجان المختصة بتحرير 4 محاضر لنقص اشتراطات سلامة الغذاء داخل عدد من المخابز، ليصل إجمالي ما أسفرت عنه الحملة إلى 8 محاضر تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها على الفور.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في شن الحملات اليومية والمفاجئة على المخابز بجميع القرى والمراكز، استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس جودة الخبز المدعم أو صحة المواطنين، ومؤكدًا أن الغربية بتتغير بتفاعل ومشاركة مواطنيها.

اخبار محافظة الغربية حملات تموينية مخابز رغيف العيش الدقيق المدعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

منتخب المغرب

خبير تحكيمي: ركلة جزاء المغرب صحيحة.. والتحكيم كان الأسوأ في أمم إفريقيا

ساديو ماني

بماذا تنصحنا؟.. حوار ساخن أثناء توقف المباراة يين ماني وكلود لو روى

ترشيحاتنا

مفتى الجمهورية

مفتي الجمهورية يؤكد أن المهن في الإسلام ركيزة للتنمية المستدامة وعمارة الأرض بالعصر الرقمي

حكم الأخ الذي يستولي على ميراث أخواته ويمنعهن من حقهن

حكم الأخ الجائر على ميراث أخواته .. أمين الفتوى يجيب

محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف

وكيل الأزهر يدعو إلى رؤية أخلاقية متكاملة لتوظيف الذكاء الاصطناعي

بالصور

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

يسرا
يسرا
يسرا

فى عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأنوثة مي عز الدين

فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين
فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين
فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين

مى عمر تثير التساؤلات حول خصرها المنحوت على السوشيال ميديا

مى عمر
مى عمر
مى عمر

نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 5 ملايين جنيه

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد