محافظ الغربية يشدد: لا تسيير لأي مركبة غير مُسجلة عقب انتهاء المهلة

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا مسائيًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة الترتيبات والتجهيزات النهائية الخاصة بمحافظة الغربية في ضوء اعتماد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك في إطار حرص الدولة على إحكام إدارة أملاكها، وتقنين أوضاع واضعي اليد، وحماية حق الدولة وفق ضوابط قانونية واضحة ومنظمة، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة ، المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظة ،المستشار مصطفى عبدالعاطى مفوض الدولة .

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن ملف أملاك الدولة يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، لما يمثله من أهمية بالغة في الحفاظ على حقوق الدولة، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون من جهة، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للمواطنين من جهة أخرى، مشددًا على أن المحافظة تتعامل مع هذا الملف بمنتهى الجدية والالتزام الكامل بنصوص القانون واللوائح التنفيذية المعتمدة، وبما يحقق الصالح العام ويحافظ على المال العام.

وفي السياق ذاته، ناقش محافظ الغربية مع رؤساء المراكز والمدن مستجدات استعدادات الوحدات المحلية للتعامل مع ملف مركبات التوك توك، حيث يجري حاليًا الإعداد والترتيب المسبق لاستقبال أصحاب هذه المركبات تمهيدًا لبدء حصرها وتسجيلها وتنظيم أوضاعها، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى ضبط الحركة داخل المدن والقرى، والحد من مظاهر العشوائية، وتحقيق الانضباط المروري، استجابة لشكاوى المواطنين وبما يضمن سلامتهم وأمنهم

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الغربية الخطة التنفيذية والإجراءات التحضيرية التي سيتم تنفيذها في الحصر العددي لمركبات التوك توك داخل نطاق كل مركز ومدينة وحي، كما ناقش جاهزية الوحدات المحلية ومقار التسجيل المقرر تخصيصها لهذا الغرض، وآليات تنظيم استقبال مالكي المركبات وفق الضوابط المنظمة، مع التأكيد على تجهيز جميع المستندات والإجراءات اللازمة لضمان سلاسة وانضباط عملية التسجيل.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح المحافظ أن المستندات المطلوبة للتسجيل تشمل صورة بطاقة الرقم القومي سارية، ومستند مُثبت للملكية موضحًا به رقم الشاسيه والموتور وبيانات المركبة، بالإضافة إلى رقم هاتف محمول للتواصل، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بضرورة الاستعداد الكامل للمرحلة المقبلة، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين عند بدء إجراءات التسجيل، مع الالتزام التام بالتعليمات المنظمة، بما يضمن حسن سير المنظومة وتحقيق أهدافها.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية ستُطبق القانون بكل حسم عقب انتهاء المهلة المقررة، مشددًا على حظر تسيير أي مركبة توك توك غير مُسجلة أو غير حاملة للاصق المؤمَّن، موضحًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار فرض هيبة الدولة، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

رفع كفاءة الخدمات

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الغربية أن محافظة الغربية تضع راحة المواطن وسلامته في صدارة أولوياتها، وتعمل بخطوات منظمة ومدروسة لمعالجة المشكلات، بما يحقق انتظام الحركة بالشوارع.