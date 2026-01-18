قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبر موقع وزارة التضامن.. كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
برلماني: قناة السويس تستعيد مكانتها العالمية بفضل توجيهات القيادة السياسية
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
محافظات

في جولة مفاجئة.. محافظ الغربية يقف على شبابيك صيدليات التأمين الصحي بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية مفاجئة داخل عيادتي علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد للتأمين الصحي بمدينة طنطا، وذلك في استجابة مباشرة لشكاوى عدد من المواطنين بشأن مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وحرصًا على المتابعة الميدانية الفعلية لسير العمل داخل منشآت التأمين الصحي دون ترتيب مسبق، بما يضمن الوقوف على الواقع الحقيقي للخدمة وتقديم حلول فورية لأي معوقات.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، حرص محافظ الغربية على التواجد بنفسه أمام شبابيك صيدليات العيادتين، ووقف وسط المرضى وكبار السن المنتظرين لصرف الأدوية، مستمعًا إلى مطالبهم وشكاواهم بشكل مباشر، ومطلعًا على آليات العمل داخل الصيدليات، ومدى توافر الأدوية، وسرعة إجراءات الصرف، موجّهًا بتذليل أي عقبات تواجه المواطنين، ومؤكدًا أن التيسير على المرضى وتخفيف أعباء الانتظار أولوية لا تقبل التأجيل.

كما تفقد المحافظ أقسام الاستقبال والعيادات المختلفة، واستمع لشكاوى المرضى المتعلقة بمواعيد الكشف والتنظيم، ووجّه بسرعة إعادة ترتيب منظومة العمل داخل العيادتين بما يضمن انسيابية الحركة، وحسن توزيع الأطقم الطبية، وسرعة تقديم الخدمة، مع إعطاء أولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية عاجلة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء أشرف الجندي، خلال حديثه مع المواطنين، قائلًا: «مطالبكم فوق رأسي، ووجودنا النهارده وسطكم علشان نحل أي مشكلة على أرض الواقع، ونتأكد إن الخدمة بتوصلكم بشكل منظم ومحترم»، مشددًا على أن المتابعة الميدانية المباشرة هي السبيل الحقيقي لتصحيح أي خلل، وأن حق المواطن في الحصول على علاج كريم وسريع داخل منشآت التأمين الصحي حق أصيل لا تهاون فيه.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة الالتزام الكامل بالانضباط الإداري، وحسن معاملة المرضى، مؤكدًا أن أي تقصير أو تجاوز في تقديم الخدمة سيتم التعامل معه بكل حزم، كما وجّه القائمين على إدارة العيادتين بضرورة المتابعة اللحظية لمعدلات صرف الأدوية، وتقليل زمن الانتظار، مع الفصل بين مسارات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتنظيم حركة المواطنين داخل الصيدليات بما يمنع التكدسات ويحفظ كرامة المرضى.

كما وجّه اللواء أشرف الجندي بسرعة إعداد تقرير تفصيلي عن احتياجات العيادتين من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتنسيق الفوري مع هيئة التأمين الصحي لسد أي عجز، مع التأكيد على التواجد الميداني المستمر للمسؤولين داخل مواقع تقديم الخدمة، وعدم الاكتفاء بالإدارة المكتبية، مشددًا على أن المواطن يجب أن يلمس تحسنًا حقيقيًا وفعليًا في مستوى الخدمة.

وأكد محافظ الغربية أن هذه الجولة تأتي ضمن خطة متابعة مستمرة، ولن تكون الأخيرة، مشيرًا إلى استمرار الجولات المفاجئة بمختلف المنشآت الصحية، انطلاقًا من أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن تطوير وتحسين الخدمات الطبية يمثل محورًا أساسيًا في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة.

تحسين خدمات علاجية 

وفي ختام الجولة، أعرب عدد من المواطنين وكبار السن عن تقديرهم لتواجد محافظ الغربية بينهم، وحرصه على الاستماع لمشكلاتهم بشكل مباشر، مؤكدين أن الزيارة بعثت رسالة طمأنة حقيقية، وعكست اهتمام الدولة بمتابعة الخدمات الصحية على أرض الواقع والعمل الجاد على تطويرها بما يليق بالمواطن المصري.

