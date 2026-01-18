محافظ الغربية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بطنطا في ثاني أيامها

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، تزامنًا مع ثاني أيام الامتحانات في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية الامتحانية، وحرص المحافظة على تأمين اللجان وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل مقار الامتحانات.

توجيهات محافظ الغربية

وشملت الجولة عددًا من المدارس التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، من بينها لجنة مدرسة قاسم أمين الثانوية بنات، ولجنة مدرسة السلام الخاصة المشتركة للغات، ولجنة طنطا الثانوية بنين، حيث تفقد المحافظ انتظام سير الامتحانات داخل اللجان، واطمأن على توافر كافة التجهيزات اللازمة، وتطبيق التعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتوفير بيئة هادئة وآمنة تساعدهم على التركيز وأداء الامتحان في أفضل صورة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تعمل بكامل طاقتها، وبالتنسيق التام مع مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات التنفيذية والأمنية، لتأمين مقار اللجان وتقديم الدعم الكامل للعملية الامتحانية، موضحًا أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية هذا العام يبلغ 100011 طالبًا، حيث يؤدي 94696 طالبًا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة داخل 421 لجنة على مستوى المحافظة، بينما يؤدي 5315 طالبًا امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية داخل 38 لجنة.

تحسين خدمات المواطنين

وأضاف محافظ الغربية أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تم تفعيلها ، مع ربطها الكامل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، ورصد أية معوقات قد تطرأ والتعامل معها فورًا لضمان انتظام الامتحانات دون أي تأثير على الطلاب.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على التفاعل المباشر مع الطلاب داخل اللجان، واستفسر منهم عن مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة ومطابقتها للمناهج الدراسية المقررة، حيث أكد الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة واضحة ومباشرة.

كما التقى اللواء أشرف الجندي بعدد من أولياء الأمور المتواجدين خارج اللجان، وحرص على طمأنتهم على انتظام الامتحانات وسيرها في أجواء هادئة ومنظمة، مؤكدًا في تصريحات مباشرة لهم:

“أبناؤكم أمانة في أعناقنا، وجئنا اليوم لنطمئن عليكم قبل أن نطمئن على الطلاب، فجميع أجهزة محافظة الغربية في حالة طوارئ كاملة من أجل مستقبل أولادنا”.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة في محيط المدارس، ومنع أي إشغالات أو تكدسات تعوق الحركة أو تؤثر على هدوء اللجان، مع التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين محيط المدارس، فضلًا عن التنسيق مع مديريات الصحة والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف والحماية المدنية، لتوفير خدمات الطوارئ والرعاية الصحية طوال فترة الامتحانات، إلى جانب التنسيق مع شركة الكهرباء لضمان استقرار التيار الكهربائي وعدم حدوث أي انقطاعات خلال أداء الامتحانات.

رفع كفاءة الخدمات

وشدّد محافظ الغربية على ضرورة الالتزام الكامل بكافة القواعد المنظمة داخل اللجان، والتعامل بحزم مع أي محاولات للغش أو الإخلال بالنظام، مع التأكيد في الوقت ذاته على توفير سبل الراحة والدعم النفسي والمعنوي للطلاب، وتقديم الدعم اللازم للكوادر التعليمية والإدارية القائمين على أعمال الامتحانات.

وفي ختام الجولة، أعرب اللواء أشرف الجندي عن تقديره للجهود المبذولة من جميع العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة، مثمنًا دورهم في تهيئة المناخ المناسب لسير الامتحانات، ومؤكدًا أن الدولة تضع ملف التعليم في مقدمة أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة مستقبل أفضل لأبناء الوطن.

ومن جانبه، أكد الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محافظ الغربية، تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين العملية الامتحانية داخل اللجان وفي محيط المدارس، موضحًا أن الامتحانات تسير بانتظام بجميع الإدارات التعليمية دون معوقات، حيث يبلغ عدد لجان الشهادة الإعدادية العامة 421 لجنة تستقبل 94696 طالبًا، من بينهم 1100 طالب بنظام المنازل، بينما تم تجهيز 38 لجنة للشهادة الإعدادية المهنية لاستقبال 5315 طالبًا، من بينهم 600 طالب منازل، مشيرًا إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية العامة تُعقد للعام الثاني على التوالي بنظام البوكليت، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

توفير لجان منتظمة

واختتم وكيل الوزارة تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية اليومية من قيادات المديرية والإدارات التعليمية طوال فترة الامتحانات، مع التدخل الفوري لحل أي مشكلات قد تطرأ، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.