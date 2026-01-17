رئيس مياه الشرب بالغربية يراجع أعمال محطة معالجة صرف صحي نجريج الجديدة بمركز بسيون

أجرى اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، زيارة لمراجعة أعمال محطة معالجة صرف صحي نجريج الجديدة بمركز بسيون، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذها بالكامل.

وجاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية لمشروعات الصرف الصحي المنفذة بمحافظة الغربية.

واستمع خلال الجولة إلى عرض تفصيلي حول القرى المستفيدة من خدمات المحطة، والتي تشمل: عزبة الإصلاح الغربية، نجريج، منشأة بسيون، منشأة اليعقوبية، عزبة توفيق القبلية، شبراطو، وعزبة وهبة، بالإضافة إلى شرح للمخطط العام للمحطة ومكوناتها الفنية.

كما تفقد رئيس الشركة مراحل المعالجة المختلفة، والتي تعمل وفق أحدث تكنولوجيا المعالجة البيئية بنظام SBR، المعروف بكفاءته العالية في إزالة الملوثات وتحقيق المعايير البيئية.

وأشاد بجودة التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات الصرف الصحي، لما لها من دور محوري في رفع نسبة التغطية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعمل المحطة بطاقة 6,000 متر مكعب يوميًا، وتخدم نحو 29 ألف نسمة من سكان مركز بسيون، وقد تم تنفيذها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية SRSsP، والممول من البنك الدولي والبنك الآسيوي.