مصرع شخص غرقا إثر مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالغربية

تمكن ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط المتهمين بقـ.ـتل شخص وإلقاء الجثة في ترعة بقرية نفيا مركز طنطا بسبب خلافات الجيرة.

تفاصيل الواقعة



تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور علي جثة شاب ثلاثيني ملقاة بمياه ترعه بقرية نفيا بدائرة المركز.

تحرك تنفيذي



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وآخرين بسبب خلافات الجيرة، وقام المتهمين بالقاء المجني عليه في الترعة وتوفي غرقا في المياه.



بتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا من ضبط المتهمين لعرضهم علي جهات التحقيق.



كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.