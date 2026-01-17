محافظ الغربية يتفقد منطقة العجيزي ومساكن الشباب

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية موسعة استمرت قرابة أربع ساعات متواصلة بنطاق حي أول طنطا، شملت منطقة العجيزي وعددًا من الشوارع والمناطق الداخلية، حيث حرص على التواجد بين المواطنين في قلب الشارع، والاستماع المباشر لمشكلاتهم ومطالبهم، مؤكدًا أن العمل الميداني الحقيقي يبدأ من الشارع، وأن حل شكاوى المواطنين على أرض الواقع يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، في إطار نهج ثابت يعتمد على القرب من الناس وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية.

توجيهات محافظ الغربية

واستهل محافظ الغربية جولته بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والسائقين، حيث وجّه بإعادة بناء السور الكائن بموقف شبين الكوم – طنطا، لما له من أهمية في تحقيق الانضباط داخل الموقف وضمان أمن وسلامة المواطنين المترددين عليه، وخلال تواجده داخل الموقف استمع إلى شكاوى السائقين وملاحظاتهم بشأن تنظيم العمل، الذين أعربوا عن تقديرهم وشكرهم لاستجابته السريعة وتواجده بينهم على أرض الواقع، مؤكدين أن هذه التحركات الميدانية تعكس اهتمامًا حقيقيًا بمشكلاتهم اليومية، ووجّه المحافظ بسرعة التعامل مع المطالب المشروعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحقق الصالح العام ويضمن حسن سير الحركة داخل الموقف.

وشملت الجولة تفقد عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق حي أول طنطا، حيث تابع المحافظ الحالة العامة للنظافة ومستوى الإشغالات، وقاد حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بعدد من المناطق، شملت السوق، وشارع حسن شحاتة، وشارع مساكن الشباب، وطريق الملاحة، إلى جانب تفقد شارع المعسكر، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بوجود ترعة أمام حوض الرقيق، حيث وجّه بدراسة الشكوى بشكل عاجل بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الحلول الفنية اللازمة بما يحقق السلامة العامة ويحافظ على الصحة البيئية.

وخلال الجولة، حرص محافظ الغربية على الاستماع إلى المواطنين في أكثر من موقع داخل منطقة العجيزي، حيث عبّر عدد منهم عن شكرهم وتقديرهم لاستجابته الفورية ونزوله إلى الشارع ومناطقهم الداخلية، مؤكدين أنها المرة الأولى التي يشهدون فيها نزول مسؤول بهذا المستوى إلى هذه الأماكن والاستماع المباشر لمشكلاتهم على أرض الواقع، مشيرين إلى أن وجود المحافظ بينهم أسهم في حل مشكلات ظلت عالقة لفترات طويلة، وهو ما يعكس جدية محافظة الغربية في التعامل مع شكاوى المواطنين وعدم الاكتفاء بالوعود.

تحسين الخدمات الميدانية

وأكد اللواء أشرف الجندي أن التواجد بين المواطنين أسلوب عمل دائم، مشددًا على أن الشارع هو المقياس الحقيقي لجودة الخدمات، وأن المحافظة لن تسمح بتراكم المشكلات أو تجاهل أي شكوى، مع استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات بكل حسم، والمتابعة اليومية لضمان عدم عودة المخالفات.

واختتم محافظ الغربية جولته بالتأكيد على أن محافظة الغربية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وأن تحسين مستوى الخدمات داخل الأحياء لا يتحقق إلا من خلال العمل الميداني والنزول إلى الشارع والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية، موجّهًا رؤساء الأحياء بضرورة التفاعل السريع مع شكاوى المواطنين، والعمل على حلها بشكل جذري، مؤكدًا أن رضا المواطن هو الهدف الأول لكل تحركات المحافظة.