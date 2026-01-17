قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستانلي نوابالي يحصد جائزة رجل مباراة منتخب مصر ونيجيريا
طالب يمزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق امتحانات الإعدادية بالبحيرة (خاص)
أحمد موسى عن هزيمة منتخب مصر من نيجيريا: مش فارفة مركز تالت وللا رابع
كابتن شديد أول بطل خارق بطابع مصري خالص في عمل فني خلال رمضان 2026
لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق
أحمد موسى عن إهدار صلاح ومرموش ضربات جزاء في مباراة نيجيريا: إيه يا جماعة خير
منتخب نيجيريا يحقق البرونزيه والفراعنة تكتفي بالمركز الرابع في أمم إفريقيا بركلات الترجيح
التسجيل في البريد.. 5 فئات لا تستحق السكن البديل للإيجار القديم
حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي
علي شعث: لجنة إدارة غزة فنية وخرجت من حاضنة الشعب الفلسطيني
التوتر بين واشنطن وطهران يتصاعد.. إيران ترد على مزاعم أمريكية وترامب يدعو لتغيير القيادة
التضامن: نتعاون مع النيابة في واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر بدار رعاية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظ الغربية يتفقد منطقة العجيزي ومساكن الشباب

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية موسعة استمرت قرابة أربع ساعات متواصلة بنطاق حي أول طنطا، شملت منطقة العجيزي وعددًا من الشوارع والمناطق الداخلية، حيث حرص على التواجد بين المواطنين في قلب الشارع، والاستماع المباشر لمشكلاتهم ومطالبهم، مؤكدًا أن العمل الميداني الحقيقي يبدأ من الشارع، وأن حل شكاوى المواطنين على أرض الواقع يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، في إطار نهج ثابت يعتمد على القرب من الناس وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية.

توجيهات محافظ الغربية 

واستهل محافظ الغربية جولته بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والسائقين، حيث وجّه بإعادة بناء السور الكائن بموقف شبين الكوم – طنطا، لما له من أهمية في تحقيق الانضباط داخل الموقف وضمان أمن وسلامة المواطنين المترددين عليه، وخلال تواجده داخل الموقف استمع إلى شكاوى السائقين وملاحظاتهم بشأن تنظيم العمل، الذين أعربوا عن تقديرهم وشكرهم لاستجابته السريعة وتواجده بينهم على أرض الواقع، مؤكدين أن هذه التحركات الميدانية تعكس اهتمامًا حقيقيًا بمشكلاتهم اليومية، ووجّه المحافظ بسرعة التعامل مع المطالب المشروعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحقق الصالح العام ويضمن حسن سير الحركة داخل الموقف.

وشملت الجولة تفقد عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق حي أول طنطا، حيث تابع المحافظ الحالة العامة للنظافة ومستوى الإشغالات، وقاد حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بعدد من المناطق، شملت السوق، وشارع حسن شحاتة، وشارع مساكن الشباب، وطريق الملاحة، إلى جانب تفقد شارع المعسكر، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بوجود ترعة أمام حوض الرقيق، حيث وجّه بدراسة الشكوى بشكل عاجل بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الحلول الفنية اللازمة بما يحقق السلامة العامة ويحافظ على الصحة البيئية.

وخلال الجولة، حرص محافظ الغربية على الاستماع إلى المواطنين في أكثر من موقع داخل منطقة العجيزي، حيث عبّر عدد منهم عن شكرهم وتقديرهم لاستجابته الفورية ونزوله إلى الشارع ومناطقهم الداخلية، مؤكدين أنها المرة الأولى التي يشهدون فيها نزول مسؤول بهذا المستوى إلى هذه الأماكن والاستماع المباشر لمشكلاتهم على أرض الواقع، مشيرين إلى أن وجود المحافظ بينهم أسهم في حل مشكلات ظلت عالقة لفترات طويلة، وهو ما يعكس جدية محافظة الغربية في التعامل مع شكاوى المواطنين وعدم الاكتفاء بالوعود.

تحسين الخدمات الميدانية 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن التواجد بين المواطنين أسلوب عمل دائم، مشددًا على أن الشارع هو المقياس الحقيقي لجودة الخدمات، وأن المحافظة لن تسمح بتراكم المشكلات أو تجاهل أي شكوى، مع استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات بكل حسم، والمتابعة اليومية لضمان عدم عودة المخالفات.

واختتم محافظ الغربية جولته بالتأكيد على أن محافظة الغربية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وأن تحسين مستوى الخدمات داخل الأحياء لا يتحقق إلا من خلال العمل الميداني والنزول إلى الشارع والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية، موجّهًا رؤساء الأحياء بضرورة التفاعل السريع مع شكاوى المواطنين، والعمل على حلها بشكل جذري، مؤكدًا أن رضا المواطن هو الهدف الأول لكل تحركات المحافظة.

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

البابا تواضروس

مجلس كنائس مصر يرفع الصلوات من أجل الشفاء العاجل للبابا تواضروس

وزير السياحة والآثار

مصر يجب أن تكون قبلة لعلم المصريات على مستوى العالم

نقابة المحامين

غرفة عمليات المحامين تؤكد سير العملية الانتخابات للنقابات الفرعية دون عوائق

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

فيفى عبده وهند صبرى وصبا مبارك .. نجوم الفن فى حفل توزيع الجوائز joy awards 2026

لإنقاص الوزن بطريقة صحية.. أطعمة ينصح الخبراء بإدراجها في نظامك الغذائي

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

