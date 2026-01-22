إيمي سمير غانم توجّه رسالة لأهل تونس بعد الفيضانات

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، رسالة إلي تونس بسبب غرقها بالفيضانات والأزمة التي تضرب البلاد خلال الساعات الماضية.

وكتبت إيمي سمير غانم عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام: "اللهم احفظ اهلنا في تونس وابعد عنهم السوء".

إيمي سمير غانم على انستجرام

وشهدت تونس فيضانات عارمة تسبّبت في أزمة بالبلد المغاربي استدعت تدخل الجيش لإنقاذ المدنيين إلى جانب فتح الطرقات المغلقة جراء الأمطار الغزيرة



وأفادت وكالة فرانس برس، بأن أمطارًا قياسية تسببت في مقتل أربعة أشخاص في تونس كما أحدثت فيضانات أجبرت المدارس على تعليق الدروس لا سيما في العاصمة، فيما وصف مسئول الثلاثاء الوضع بأنه "صعب جدًا" في بعض الولايات.

وفي هذا السياق، أكد مدير التوقعات في المعهد التونسي للرصد الجوي عبد الرزاق رحال لوكالة الأنباء الفرنسية "سجلنا كميات استثنائية من الأمطار خلال يناير" في مناطق مثل المنستير (وسط شرق) ونابل (شمال شرق) وتونس الكبرى، موضحا أن تلك المناطق لم تسجّل كميات مماثلة منذ العام 1950.