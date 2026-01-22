اتخبطت في دماغك؟.. علامات ارتجاج المخ وكيفية التعامل معها

التعرض لصدمة على الرأس، سواء في حوادث السيارات أو السقوط أو أثناء ممارسة الرياضة، قد يؤدي إلى ما يعرف بـ«ارتجاج المخ»، وهي حالة تستدعي الانتباه الفوري لتجنب المضاعفات الخطيرة. وفقًا لموقع Very Well Health، تظهر على المصاب علامات وأعراض مختلفة قد لا تكون واضحة دائمًا للمحيطين أو للمصاب نفسه.

علامات قد يلاحظها الآخرون

بعد الإصابة، قد تظهر على المصاب مؤشرات واضحة، منها:

صعوبة تذكر الأحداث قبل الإصابة أو بعدها

ملامح الذهول أو الشرود

بطء الاستجابة وصعوبة تنفيذ التعليمات

حركات غير متناسقة

فقدان مؤقت للوعي

تغيرات مفاجئة في المزاج أو الشخصية

أعراض يشعر بها المصاب

يلاحظ المصاب بنفسه أعراضًا داخلية تشمل:

صداع أو شعور بالضغط في الرأس

دوخة وفقدان التوازن

رؤية مزدوجة أو ضبابية

غثيان أو قيء

تشوش في الذاكرة وصعوبة التركيز

إرهاق ذهني أو شعور بـ«ضبابية التفكير»

شعور بعدم الارتياح أو التوتر

ارتجاج المخ عند الأطفال

الأطفال والرضع قد يعجزون عن التعبير عن أعراضهم، لذلك يجب على الأهل مراقبة العلامات التالية:

بكاء مستمر أو غير معتاد

الشكوى من ألم في الرأس

صعوبات في النوم أو استيقاظ متكرر

تقلبات مزاجية شديدة أو نوبات غضب مفاجئة

القيء

صعوبة في التركيز أو فقدان التوازن

زيادة الحساسية للضوء أو الصوت

وينصح الأطباء بمراقبة الأطفال لمدة 48 ساعة بعد أي إصابة بالرأس، إذ قد تتأخر بعض الأعراض في الظهور. وعند ظهور أي منها، يجب التوجه للطبيب فورًا.

متى تتطلب الإصابة تدخلاً طبيًا عاجلًا؟

يجب الحصول على رعاية طبية فورية إذا ظهرت أي من هذه العلامات بعد الصدمة:

اختلاف حجم حدقتي العين

صعوبة في الاستيقاظ أو نعاس شديد

صداع متفاقم أو مستمر

كلام غير واضح أو متلعثم

ضعف أو خدر في الأطراف

فقدان التنسيق أو التوازن

قيء متكرر

تشنجات أو ارتعاشات

ارتباك شديد أو سلوك غير معتاد

فقدان الوعي حتى ولو لفترة قصيرة

علاج ارتجاج المخ

يبدأ العلاج بتلقي الرعاية الطبية لتقييم حالة المخ. بعد ذلك، يعتمد التعافي بشكل أساسي على الراحة البدنية والذهنية، والتي تشمل:

تجنب النشاط البدني الشاق

الحد من القراءة واستخدام الشاشات

الابتعاد عن الضوضاء والموسيقى

عادةً ما يُسمح بالعودة التدريجية للأنشطة بعد يوم أو يومين، مع متابعة الأعراض. إذا ظهرت مرة أخرى، يُنصح بمواصلة الراحة حتى التعافي الكامل.