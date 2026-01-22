الهلال الأحمر يُطلق القافلة 122 لدعم غزة ..بترول وملابس وغذاء وحليب أطفال

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 122، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

ضمت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 122، أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي شملت: أكثر من 212 ألف سلة غذائية، نحو 865 طن دقيق، أكثر من 1,575 طن مواد طبية ومستلزمات إغاثية، ما يزيد عن 290 طن حليب أطفال، أكثر من 1,350 طن مواد بترولية؛ وذلك دعمًا للاحتياجات الأساسية العاجلة داخل القطاع.

واستجابةً للمنخفض الجوي و الطقس قارس البرودة داخل قطاع غزة، كثّف الهلال الأحمر المصري جهوده لتعزيز إمدادات الشتاء الأساسية، والتي تنوعت بين: أكثر من 34,500 قطعة ملابس شتوية، أكثر من 21,950 بطانية، 600 مرتبة، نحو 550 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو 2025، حملت آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 65 ألف متطوع بالجمعية.