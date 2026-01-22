عازر تتفقد مستشفى بدر المركزي وتشدد على سرعة نهو الأعمال تمهيدا لدخوله الخدمة

أجرت اليوم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، جولة تفقدية لمستشفى بدر المركزي، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع، والوقوف على مستوى الجاهزية تمهيدًا لدخول المستشفى الخدمة وافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وخلال الجولة تفقدت محافظ البحيرة أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية، التي دخلت الخدمة واطمأنت على مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدة أن تحسين جودة الرعاية الصحية يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

كما تابعت الأعمال الجارية بالمبنى الرئيسي للمستشفى، والذي يضم “بدروم” وخمسة أدوار، إلى جانب المباني الملحقة المجهزة لاستيعاب مختلف التخصصات والخدمات الطبية، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية ومعدلات الإنجاز.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، على أهمية تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة مع المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ، تمهيدًا لدخول المستشفى الخدمة في أقرب وقت، لخدمة أهالي مركز بدر والمناطق المجاورة.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد تطورًا ملحوظًا، مؤكدة على أن هذا الصرح الطبي الجديد سيكون إضافة حقيقية للقطاع الصحي بالمحافظة، لتقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين.