حكاية المدرس والطالبة.. وعدها بالزواج وتعدى عليها عدة مرات

تقرب منها المدرس واستغل حداثة سن طالبته وكون والدتها تعاني من مرض خطير، لم يجد المدرس الذئب من وسيلة أفضل من تلك الحالة لإيقاعها في شباكه.. وننشر القصة الكاملة لطالبة ومدرس.. وعدها بالزواج وتعدى عليها عدة مرات حتى صدر حكم القضاء العادل في حقه.

المدرس يدعى «هـ .ا .ع» تعدى على المجني عليها الطالبة «م .ن .ج» بالثانوي الصناعي بغير قوة أو تهديد حال كونها لم تبلغ الثماني عشر عاما، واستغل حداثة سنها وكونها طالبة بأحد الصفوف بالمدرسة الصناعية وكونه المشرف على مشروعها المدرسي، وتقرب منها متظاهرا بحبه مستغلا حالتها النفسية كون والدتها تعاني من مرض، ووعدها بالزواج، وتعدي عليها عدة مرات، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث، بلاغ يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية.

وقضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة وبعضوية المستشارين ياسرأبو العينين بركات، وطارق محمد هريدي، وأمانة سر محمد البغدادي، بمعاقبة المتهم بالسجن 7 سنوات ومصادرة وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدي على المجني عليها.