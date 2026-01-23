قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سؤال برلماني بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين
نقل محمد صبحي للمستشفى بسبب وعكة صحية.. تفاصيل
الإسماعيلية.. وفاة أم وإصابة أب بحروق في انفجار بطارية سكوتر كهربائي
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026
التاريخ لا ينسى.. فيفا وكاف يتجاهلان تهنئة السنغال بالفوز بأمم أفريقيا| تفاصيل
وزير السياحة يبحث مع WTTC تنمية الحركة الوافدة لمصر من أمريكا اللاتينية
الرئيس السيسي يضع خارطة طريق «الجمهورية الجديدة» بتكليفات اقتصادية ورسائل حاسمة لتحصين الوعي ضد التطرف
فتحي سند: يجب على اتحاد الكرة وضع قواعد لتنظيم قطاعات الناشئين
صور تذكارية| ساندرلاند يكرم نجوم كأس أمم إفريقيا 2025
إيجار مدعوم 5 سنوات.. مقترح لحل أزمة سكن الشباب المقبل على الزواج
قوات الاحتلال تنفذ غارتين على طريق بعلبك شرقي لبنان
537 مقدم خدمة صحية متعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل حتى يناير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنصورة تشارك بجائزة أفضل جامعة في مسابقة الأنشطة الطلابية

مسابقة الانشطة
مسابقة الانشطة
همت الحسينى

 تشارك جامعة المنصورة في النسخة الجديدة من مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبدأت فعالياتها اعتبارًا من يناير 2026.

وتأتي مشاركة جامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبتنسيق الدكتورة مريم ويصا، وبمتابعة من قطاع شؤون التعليم والطلاب؛ تأكيدًا على إيمان الجامعة بدور الأنشطة الطلابية بوصفها أحد الركائز الأساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتنمية مهاراته القيادية والإبداعية، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة.

وأكَّد الدكتور شريف خاطر أن مشاركة الجامعة في مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية هذا العام تأتي استكمالًا لمسيرتها المتميزة في دعم العمل الطلابي، وترجمةً لرؤية الجامعة التي تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تمثل شريكًا أصيلًا في العملية التعليمية، وتسهم في إعداد خريجٍ قادرٍ على التفكير والابتكار، وتحمل المسؤولية، والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور محمد عطية البيومي أن جامعة المنصورة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة الأنشطة الطلابية من حيث التخطيط والتنفيذ وقياس الأثر، مؤكدًا أن مشاركة الجامعة في المسابقة تستند إلى خبرة متراكمة ونماذج ناجحة في مختلف مجالات الأنشطة، مع التركيز على الجودة والاستدامة، وإتاحة الفرص لكافة الطلاب دون تمييز، بما يعكس الدور الحقيقي للجامعة في إعداد جيلٍ واعٍ ومؤهلٍ للقيادة.

ويأتي إطلاق مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى تعزيز التميز في منظومة الأنشطة داخل الجامعات المصرية، وربطها بالعملية التعليمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ مفاهيم الوعي الوطني، بما يحقق التكامل بين التعليم الأكاديمي وبناء الشخصية المتكاملة للطالب.

وتعتمد مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية على منظومة تقييم شاملة تتضمن عددًا من المعايير الرئيسة، من بينها: التخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد، وتطوير القدرات والتدريب، وتنوُّع الأنشطة وتنفيذها على المستويات المختلفة، والدمج والشمول، ودعم الابتكار والتميز العلمي، وتعزيز ريادة الأعمال، والمشاركة المجتمعية والخدمة العامة، والرقمنة والتوثيق الإعلامي، وقياس رضا الطلاب عن جودة الأنشطة، ومتابعة تنفيذ الخطط واستدامة الأنشطة، إلى جانب قياس الأثر الحقيقي للبرامج والأنشطة على الطلاب والمجتمع، وفق مؤشرات كمية ونوعية دقيقة.

الدقهلية محافظه المنصوره جامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

حمزة عبد الكريم

برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم

الزمالك

أزمات القطبين| تصاعد الخلافات بين عضوي الزمالك وجون إدوارد.. وتخبط في الأهلي

ترشيحاتنا

مدرب بيراميدز

شاهد.. معاينة الشناوي ومدرب بيراميدز لملعب مباراة نهضة بركان

جمهور الأهلي

جماهير الأهلي تدعم الفريق في مواجهة يانج افريكانز بدوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

المدير الفني لـ بيراميدز: مواجهة نهضة بركان غايه في الصعوبة

بالصور

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

اللواء وليد السيسي

هموت أنا وعائلتي.. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

مستقبل صلاح الغامض

سباق أوروبي سعودي لضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه النهائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد