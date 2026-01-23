مسيرة من الفداء.. المطران شيحان يهنئ قيادات وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

يهنئ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، باسم الآباء الكهنة، والرهبان، وأبناء الإيبارشيّة، وكذلك كافة المؤسسات التابعة للإيبارشية، وبالأصالة عن نفسه، بخالص التهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع قيادات، وضباط الداخلية البواسل، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، مثمِّنًا جهود رجال الشرطة المصرية المخلصة في حفظ أمن الوطن، واستقراره.

وأوضح المطران جورج شيحان في كلمته بهذه المناسبة، على القيم الإنسانية التي تتجلى في خدمة رجال الشرطة، قائلًا: إن تضحيات رجال الشرطة هي تجسيد حي للبذل، والعطاء، فهم العيون الساهرة التي ائتمنها الرب على أماننا.

وقال : كما نعلم، لا يمكن للبنيان والعمران أن يزدهرا إلا في ظل السلام، والأمان، وهذا ما يقدمه هؤلاء الأبطال بتفانٍ، وإخلاص. فالبطولات التي يسطرها رجال الداخلية، هي مسيرة من الفداء، من أجل صون كرامة الإنسان، وحماية مقدرات البلاد.

واختتم المطران جورج شيحان بيانه برفع الدعاء إلى جميع القيادات، سائلًا الله القدير، ببركته ونعمته، أن يحفظ مصرنا الغالية، وشعبها المبارك، وأن يمنح رجال الشرطة القوة، والحكمة، لمواصلة رسالتهم السامية، لتبقى مصر دومًا واحة للأمن، والاستقرار، والمحبة.