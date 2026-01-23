الحاجة .. عمر العبداللات يطرح أحدث أغانيه

أطلق صوت الأردن الفنان عمر العبداللات عمله الغنائي الجديد بعنوان «الحاجة»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

الأغنية من كلمات الشاعر خيال الأفضل، وألحان الفنان عمر العبداللات، وتوزيع المايسترو مصطفى عبد النبي، وهندسة صوت إيهاب نبيل، وماستر الدكتور أيمن عبدالله، وتصميم عِمران أبو صهيون.

كلمات أغنية الحاجة

وتقول كلماتها :

مرت سنين وصدت آمالي وطال الإنتظار/ ما قدرت أنساه ما قدرت أقساه / أنا له بحاجة وهو ما له أي حاجة

ما يحبني مثل ما أحبه ما يودني مثل ما أوده / أحتاجه ويرفضني أرجوه ويبعدني

وآه صرخت عني وعن هل الحاجة / وآه ونةٍ مني ومن كل من ذلته حاجة

من فيكم يساعدني ... من يقدر يخفف عني الحاجة / يا عزةِ ال من هو محتاج من هو بمهو محتاجه

عمر العبداللات

والجدير بالذكر أن الفنان عمر العبداللات شارك مؤخرًا في مهرجان (Joy Awards)، في المملكة العربية السعودية ، في حضور فني لافت يؤكد مكانته على الساحة العربية ،وجائت هذه الدعوة من الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارتها .

"الحاجة " تم طرحها على القناة الرسمية يوتيوب للفنان عمر العبداللات وعلى جميع المنصات الرقمية ، والقنوات التلفزيونية ، والإذاعات المحلية والعربية.