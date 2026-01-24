قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تأييد المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات يوزع بضاعته بقارب

إسلام دياب

قضت محكمة جنايات أسيوط بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه عما أسند إليه من إحراز جوهر مخدر، وبمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وبغرامة 10 آلاف جنيه عما أسند إليه من إحراز سلاح نارى وذخيرة ومصادرة المضبوطات..

وبالاستئناف على الحكم أمام محكمة جنايات مستأنف أسيوط برئاسة المستشار معوض محمد محمود قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف، وبالطعن على الحكم قضت المحكمة بتأييد السجن المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات ضبط بحوزته سلاح نارى و6 طلقات بأسيوط.


كشفت التحريات السرية التى أجراها الضابط النقيب أحمد حسين عبد الرحمن، معاون مباحث مركز شرطة ديروط عن قيام المتهم «زاهر.ع» المقيم الحوطة الشرقية بمركز ديروط بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من قريته والقرى المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكذا أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وأنه يحوز ويحرز كميات منها بشخصه وفي مسكنه الذي ابانه فى محضره، ولما استوثق من تلك التحريات أفرغها في محضره وعرضه علي النيابة العامة التى أمرت بذات التاريخ بضبطه وإحضاره وتفتيش شخصه ومسكنه وضبط ما يحوزه او يحرزه من تلك المواد المخدرة وما قد يظهر عرضا.

وأضافت التحريات أنه نفاذاً للإذن الصادر انتقل إليه على رأس قوة من الشرطه السرية والنظامية، فى المكان الذى أفضى له مصدره السري بتواجده فيه ومعه المواد المخدرة وبالوصول شاهدوه مستقلاً قارباً صغيرا من الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية، وما أن وصل حتى قام بالانقضاض عليه وضبطه، وبتفتيشه عثر معه بين طيات ملابسه داخل الجيب الأيسر للصديرى الذى يرتديه على طبنجة تركى عيار 9 مم بداخل خزينتها 6 طلقات مما تستعمل عليها، وبداخل الجيب الأيمن للصديرى على 13 كيساً بلاستيكياً بداخلها جميعاً ماده بللورية بيضاء اللون، ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها لمخدر الميتامفيتامين.

