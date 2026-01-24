محافظ أسيوط يشهد اصطفاف 51 مركبة ومعدة نظافة بحي شرق

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اصطفاف 51 مركبة ومعدة تابعة للوحدة المحلية بحي شرق، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة ورفع الكفاءة، ضمن خطة المحافظة لإعادة تأهيل واستثمار المعدات المعطلة بما يخدم احتياجات المواطنين ويُحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم.

حضر فعاليات الاصطفاف كل من أبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب نواب رئيس الحي، ومدير الحملة الميكانيكية بحي شرق.

وتفقد محافظ أسيوط 51 سيارة ومركبة تنوعت بين سيارات جامبو قلاب، وقلابات كبس، وأوناش، وسيارات كسح، ولوادر، وسيارات نقل بعد الانتهاء من صيانتها ورفع كفاءتها تمهيداً لعودتها للعمل مرة أخرى، بما يوفر ملايين الجنيهات على ميزانية الدولة والمحافظة.

وأشاد أبو النصر بجهود العاملين في الحملة الميكانيكية، موجهاً بسرعة الانتهاء من صيانة باقي المعدات لتحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانات المتاحة، مؤكداً أهمية الحفاظ على المال العام من خلال اتباع نظام صيانة دورية للمركبات لضمان استمرارها في أداء مهامها بالجودة المطلوبة.

وأضاف المحافظ أن إعادة تأهيل المعدات يأتي في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن خطة المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.