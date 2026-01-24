موعد بداية الترم الثاني 2026.. وإجازة نصف العام المدارس والجامعات في مصر

مع اقتراب منتصف العام الدراسي 2025-2026، يتزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن موعد بداية الترم الثاني 2026، إلى جانب تفاصيل إجازة نصف العام ومواعيد الامتحانات، سواء للمدارس أو الجامعات. وتساعد هذه المواعيد الأسر على التخطيط الجيد لفترة الإجازة والاستعداد المبكر للفصل الدراسي الجديد.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2026

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية في المدارس يوم السبت 10 يناير 2026، وتشمل الصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وتستمر الامتحانات وفق جداول منظمة تراعي توزيع المواد وضمان سير اللجان بشكل منتظم، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية المتبعة داخل المدارس.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 17 يناير 2026، وتُعد هذه المرحلة من أهم المحطات التعليمية للطلاب، حيث تحدد مسارهم في التعليم الثانوي.

واختتمت جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول للمدارس يوم الخميس 22 يناير 2026.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2026 للمدارس

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس يوم السبت 24 يناير 2026، بعد الانتهاء الكامل من الامتحانات.

وتمثل هذه الإجازة فرصة مهمة للطلاب للراحة واستعادة النشاط، إلى جانب مراجعة ما تم دراسته خلال الفصل الأول استعدادًا لانطلاق الترم الثاني.

مدة إجازة نصف العام وموعد العودة للدراسة

- تستمر إجازة نصف العام لمدة أسبوعين كاملين، وتنتهي يوم الخميس 5 فبراير 2026.

- المدارس التي تعمل بنظام السبت: تعود للدراسة يوم السبت 7 فبراير 2026.

- المدارس التي لا تطبق نظام السبت: تكون العودة يوم الأحد 8 فبراير 2026.

إجازة نصف العام 2026 للجامعات والمعاهد

تتزامن إجازة نصف العام في الجامعات والمعاهد مع إجازة المدارس، بهدف توحيد الخريطة الزمنية للتعليم.

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات يوم السبت 3 يناير 2026، وانتهت الخميس 22 يناير 2026.

تبدأ إجازة نصف العام الجامعية من السبت 24 يناير وحتى الخميس 5 فبراير 2026.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في الجامعات يوم السبت 7 فبراير 2026، مع اختلاف الجداول حسب طبيعة كل كلية، خاصة الكليات العملية.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026

تم تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني على النحو التالي:

- امتحانات صفوف النقل: تبدأ يوم السبت 16 مايو 2026.

- امتحانات الشهادة الإعدادية: تبدأ يوم السبت 4 يونيو 2026.

- امتحانات الثانوية العامة: تبدأ يوم السبت 20 يونيو 2026.

- ومن المتوقع أن تنتهي أغلب الامتحانات خلال يونيو 2026 وفق الخطة الزمنية المعتمدة.



أهمية إجازة نصف العام للطلاب

تمثل إجازة نصف العام فرصة مهمة لتحقيق التوازن النفسي والتعليمي للطلاب، حيث تساعدهم على:

- الراحة بعد ضغط الامتحانات

- تنظيم الوقت ومراجعة الدروس

- الاستعداد الجيد للفصل الدراسي الثاني

- قضاء وقت أطول مع الأسرة.