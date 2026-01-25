قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري روشن السعودي .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الفتح والفيحاء
إيجاس والشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر تنفيان مزاعم وقف برنامج الحفر بالحقل
شعبة الاتصالات: أسعار الموبايلات محلية الصنع أغلى من المستوردة
تصنيفات دولية: مصر تحقق تقدما ملحوظا في مؤشرات الأمن والسلامة الدولية خلال عقد من الزمن
مباراة مجنونة.. مانشستر يونايتد يهزم أرسنال 3-2 ويقتحم المربع الذهبي في البريميرليج
بنشرقي ساعدني.. تصريحات نارية لـ يوسف بلعمري صفقة الأهلي السوبر
نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور
مصر ترفض طلب إيني الإيطالية زيادة سعر الغاز الجديد لحقل ظُهر بنسبة 54%
بعثة مصرية - صينية تعلن الكشف عن بحيرة مقدسة في معبد مونتو بالكرنك| صور
موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا لـ اليد
أسعار تبدء من جنيه و20 كتاب بـ100 جنيه.. إقبال كثيف على جناح الهيئة العامة للكتاب
تحذير عاجل.. رياح "الألف متر" تضرب القاهرة والمحافظات وتدهور الرؤية الأفقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريستال بالاس يضع ياسر إبراهيم ضمن اهتماماته لتدعيم خط الدفاع

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
يارا أمين

كشف أحمد ياسر لاعب النادي المصري البورسعيدي السابق، عن وضع نادي كريستال بالاس الإنجليزي لنجم النادي الأهلي، ياسر إبراهيم ضمن قائمة اهتماماته في إطار سعي النادي الإنجليزي لتدعيم مركز خط الدفاع خلال مبارياته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب أحمد ياسر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:  “نادي كريستال بالاس الأنجليزي يضع لاعب النادي الأهلي المصري ومنتخب مصر المميز ياسر إبراهيم ضمن اهتمامات الفريق لتدعيم مركز خط الدفاع للمنافسة ف بطولة الدوري الإنجليزي ف صفقة كبيرة للكرة المصرية”.

بعد انتهاء مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالمغرب، والتي أنهاها الفراعنة في المركز الرابع، قدّم حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، تقريرًا فنيًا مفصلًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تضمّن ثلاث توصيات أساسية تستهدف تطوير الأداء العام، وبناء منتخب أكثر قدرة على المنافسة في المرحلة المقبلة.

التوصية الأولى: فتح أبواب الاحتراف الخارجي مبكرًا

وفي مقدمة توصياته، شدد حسام حسن على أهمية تذليل العقبات أمام احتراف اللاعبين المصريين بالخارج، خاصة في سن صغيرة. 

ودعا إلى تعزيز التواصل مع الأندية المحلية لتسهيل انتقال الناشئين واللاعبين الصاعدين إلى الدوريات الخارجية، مؤكدًا أن الاحتكاك المبكر بالمستويات القوية أصبح عنصرًا حاسمًا لتكوين لاعبين مؤهلين لمجاراة الطفرة الكبيرة التي تشهدها الكرة الأفريقية.

التوصية الثانية: إعادة ضبط ملف المحترفين الأجانب

التوصية الثانية تمثلت في تقليص أعداد اللاعبين الأجانب داخل الدوري المصري، في ظل التأثير السلبي لزيادة عددهم على مشاركة العناصر المحلية.

وأوضح المدير الفني أن بعض المراكز المهمة، مثل الظهير الأيسر وقلب الدفاع والمهاجم الصريح، تضررت من الاعتماد المفرط على المحترفين، ما انعكس على خيارات المنتخب الوطني الفنية.

التوصية الثالثة: منح الثقة لجيل الناشئين

أما التوصية الثالثة، فركزت على ضرورة منح الفرصة للاعبين مواليد 2005 و2006 و2007 للمشاركة بشكل منتظم في الدوري الممتاز مع أنديتهم. 

وأكد حسام حسن أن إشراك هذه الفئة العمرية في المنافسات الرسمية سيسهم في صقل خبراتهم وتسريع عملية إعدادهم للانضمام إلى صفوف المنتخب الأول خلال السنوات المقبلة.

مشاركة مصر في البطولة

وأنهى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي أقيمت في المغرب، محتلاً المركز الرابع بعد الخسارة أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. 

ياسر إبراهيم النادي المصري النادي الأهلي نادي كريستال بالاس بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد الصحة لمتابعة جاهزية مستشفى الداخلة الجديد

وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

رئيس جامعة دمنهور يشهد وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

حزب الجبهة يهنئ قيادات الشرطة بجنوب سيناء

قيادات «الجبهة الوطنية» بجنوب سيناء تهنئ الشرطة المصرية بعيدها الـ74

بالصور

جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل عرض وطلب

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

أبرزهم عزيز الشافعى وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون العزاء فى والد أحمد ابراهيم

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

أعراض غيبوبة السكر .. هل يتوقف القلب بسببها؟

اعراض غيبوبة السكر
اعراض غيبوبة السكر
اعراض غيبوبة السكر

فيديو

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الرابع

كريم خالد عبد العزيز

مرض النقص .. تأثيره على المجتمع والسلوك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

المزيد