خضع لعملية جراحية.. تفاصيل الحالة الصحية لتامر هاشم عضو فريق كاريوكي

تعرض الفنان تامر هاشم عضو فريق كاريوكي ، لوعكة صحية أدت لخضوعه إلى عملية جراحية دقيقة خلال الساعات الماضية ، مما أثار قلق جمهوره ومتابعيه .

وأوضح تامر هاشم تفاصيل حالته الصحية عبر “عرب وود” ، قائلًا: "إنه خضع لعملية جراحية لعلاج “فتق شبكة”، وأن الجراحة تمت بالفعل بنجاح وهو حاليًا يقضي فترة النقاهة ليستكمل شفائه.

احدث اعمال تامر هاشم

وكان شارك تامر هاشم أيضا فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “أثينا” ، والذى حقق نجاحًا كبيرًا.

أبطال مسلسل أثينا

يشارك في بطولة مسلسل أثينا عدد من الفنانين أبرزهم بجانب ريهام حجاج وهم سوسن بدر، وأحمد مجدي، ومحمود قابيل، وسلوى محمد علي، ونبيل عيسى.

والمسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، واللذان تتعاون معهما ريهام حجاج لأول مرة، بعد أن اعتادت خلال السنوات الماضية التعاون مع كل من المخرج سامح عبد العزيز وأيمن سلامة.