غدا.. محاكمة المتهم بالاعتداء على ابنتي شقيقه الصغيرتين

تستكمل محكمة جنايات دمنهور، غدًا الثلاثاء 27 يناير 2026، محاكمة المتهم بالاعتداء على نجلتى شقيقه الصغيرتين، بإحدى قرى مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

تعقد المحكمة برئاسة المستشار حسام محمد الصياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ضياء محمود السعيد، وأيمن صلاح غباشي، وأحمد جلال محمد عبد الرحيم.

كشفت تحقيقات النيابة أنه خلال أغسطس الماضي، تلقى مأمور مركز شرطة دمنهور، بلاغا من والدة الصغيرتين، متهمة شقيق الزوج ويدعى م.أ.غ، 55 عاما، مقيم إحدى قرى مركز دمنهور، بالاعتداء على الطفلتين 6 سنوات، بمحله الكائن بجوار منزلهما .

وباشرت النيابة العامة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، التي جاءت مؤكدة صحة الواقعة، بالإضافة لورود تقرير الطب الشرعي مؤيدة وموافقة لما جاء بأقوال الصغيرتين.

وتحرر المحضر اللازم وتم إحالته إلى النيابة العامة، والتى باشرت التحقيقات وأحالت القضية إلى محكمة جنايات دمنهور.