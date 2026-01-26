تحرك برلماني عاجل بشأن تأخر صرف المكافأة لصيادلة الامتياز

تقدمت النائبة د. إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي و وزير الصحة والسكان و وزير المالية، بشأن تأخر صرف مكافأة الامتياز لصيادلة الامتياز.

و أوضحت " سعيد " في طلبها أنه على رغم النص عليها صراحة في التعديلات الأخيرة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، إلا أن استمرار التأخير يُلحق أضرارًا مادية ومعنوية بالطلاب وأسرهم، ويؤثر سلبًا على استقرار منظومة التدريب الصحي.



وطالبت عضو البرلمان بسرعة توضيح أسباب التأخير والالتزام بتنفيذ أحكام القانون دون تعطيل.