قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء كندا يرد على تهديدات ترامب: الرسوم المقترحة تنعكس على السوق الأمريكية
لماذا كان رسول الله يصوم في شعبان؟.. احرص على صيامه لـ6 أسباب
هيثم فاروق: جماهير الزمالك السبب الوحيد في تواجد النادي
شعبة المحمول: إلغاء إعفاءات الهواتف يرفع أسعار المستعمل 10% وقد يزيد قريبا
طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية
عبر موقع النيابة العامة.. خطوات التظلم على مخالفات المرور 2026
الجيش السوري يتهم قسد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار
عمرو أديب: مصر غنية إنسانيا وبالبركة والرحمة والخير.. ومحدش بينام فيها من غير عشاء
هل ستكون هناك حرب في المنطقة وضربات توجه لإيران؟.. عمرو أديب يوضح
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر
خطة التمكين.. أحمد موسى: الإخوان جهاز استخباراتي يهدف للسيطرة على الدولة وأخونة المؤسسات
اتحاد الكرة يدرس إقامة مباريات ربع نهائي كأس مصر خلال مارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| نقابة الصيادلة توضح الضوابط القانونية للتركيبات المخالفة.. أحمد موسى: زوجتي هي اللي شايلانا وشايلة ولادي

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: زوجتي هي اللي شايلانا وشايلة ولادي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن “زوجتي هي اللي شايلانا وشايلة ولادي، ولأن مهنتنا دي صعبة أوي، بأستمر في عملي أكتر من بيتي، وهي اللي ربت الأولاد، ودايما معاهم في كل حاجة”.

شعبة المحمول: لا يجوز دعم تصدير الموبايل من جيب المواطن المصري
قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن الهاتف المحمول المُصنَّع في مصر يُباع في بعض الدول العربية، وعلى رأسها السعودية، بسعر أقل من سعره داخل السوق المحلي، رغم حصول المصانع العاملة في مصر على إعفاءات وامتيازات كبيرة.

الصحة العالمية تحذر من استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية
قال الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الكشف المبكر عن السرطان يُعد من أهم محاور العمل الصحي، مشيراً إلى أن مصر تطبق حالياً نحو 6 برامج للكشف المبكر، تشمل سرطان عنق الرحم، والقولون، والبروستاتا، والكبد، وغيرها.

المؤامرة الكبرى ضد مصر.. أحمد موسى يكشف عن كواليس أخطر تحقيق صحفي كتبه
كشف الإعلامي أحمد موسى عن كواليس أخطر تحقيق صحفي كتبه خلال عمله بجريدة الأهرام، مؤكدًا أنه كان إنذارًا مبكرًا لما شهدته مصر لاحقًا. 

برلمانية: خطوط الإنترنت النحاسية لا تنقل السرعة بشكل جيد
أكدت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك بعض الخطوط الخاصة بالانترنت لا تتحمل السرعات العالية، وعلى الرغم من اشتراك البعض بهذه الباقات المرتفعة نجد مشكلات كثيرة في الإنترنت.

ارحموا البلد.. أحمد موسى: إعلاميون خانوا الوطن في 25 يناير ويخربون مصر حتى اليوم
كشف الإعلامي أحمد موسى عن كواليس خطيرة تتعلق بدور بعض وسائل الإعلام والإعلاميين خلال أحداث 25 يناير 2011، مؤكدًا أن ما حدث آنذاك لم يكن مجرد أخطاء مهنية، بل وصل إلى حد الخيانة المتعمدة، ولا يزال تأثيرها ممتدًا حتى الآن.

منير فخري عبدالنور: كنت جزءا من الحركة الوطنية فيما قبل الثورة
قال منير فخري عبدالنور وزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، 25 يناير نقطة مهمة في التاريخ المصري وفيها تتطلع للشباب لغد أفضل، مضيفا أن 25 يناير فشلت لسبب سرقتها من قبل جماعة الإخوان الإرهابية.
 

الضغط الأمريكي.. خبير يكشف أسباب تراجع «قسد» في سوريا
قال الدكتور محجوب الزويري، الخبير في سياسات الشرق الأوسط، إن كل ظهور لـ"قسد" مرتبط بما يُسمى الحرب على الإرهاب، موضحًا أن الحكومة السورية تواجه ثلاثة ملفات رئيسية، هي "قسد" وملف السويداء وعدم الاستقرار في الساحل.

زيادة مرتقبة في أسعار الأجهزة الكهربائية .. الغرفة التجارية تكشف الأسباب
قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن فرض رسوم الإغراق على الأجهزة الكهربائية سيؤدي إلى زيادة أسعارها بنسبة تتراوح بين 3 و5% خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أسعار خام النحاس، المستخدم في صناعة الأجهزة الكهربائية، شهدت ارتفاعًا، وهو ما قد يسهم أيضًا في زيادة الأسعار.

نقابة الصيادلة توضح الضوابط القانونية للتركيبات المخالفة
قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن قانون التركيبات الصيدلانية واضح وصريح فيما يتعلق بتحضير الأدوية داخل الصيدليات.

أحمد موسى المحمول شعبة المحمول الصحة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

نادر أبو الليف

أخدت غرضها منه وعملتله حظر.. القصة الكاملة لأزمة نادر أبو الليف مع المذيعة

ترشيحاتنا

ندوة بجناح المجلس القومي للمرأة تناقش صحة المرأة المسنة

ضمن فعاليات معرض الكتاب.. ندوة بجناح المجلس القومي للمرأة تناقش صحة السيدات المسنات

الهلال الأحمر

الإسعافات الأولية وبناء الوعي الإنساني محور فعاليات الهلال الأحمر في معرض الكتاب

بنك قناة السويس

بنك قناة السويس ينضم رسميا إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون PCAF

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد