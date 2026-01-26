قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل | الكرملين: المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا ستستمر الأسبوع المقبل
إمام عاشور يصل لأعلى قيمة في مسيرته ويتساوى مع تريزيجيه
أعلنوا عن أنفسهم على الانترنت.. القبض على شخصين و5 فتيات يمارسن أعمالا منافية للآداب
مبعوث بوتين: زيلينسكي يعرقل عملية السلام في أوكرانيا بتأجيل تسوية ملف الأراضي
معلومات الوزراء: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط بـ930 ألف برميل يوميا
حطام طائرة مسيرة يتسبب في اندلاع حريق بشركتين بمنطقة كراسنودار الروسية
فى ذكراها | قصة ضرب سعاد حسني لأحمد زكي.. وأزمتها مع رشدي أباظة
العناية الإلهية تنقذ الركاب.. حريق أتوبيس أفريكانو على طريق «طور سيناء – شرم الشيخ» دون إصابات
الكرملين: أي هجوم على إيران يزعزع استقرار الشرق الأوسط
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب
مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة
الكاف يؤجل جلسة الاستماع الخاصة بالسنغال بشأن أحداث نهائي أمم أفريقيا
محافظات

ضربة رقابية في دار السلام بسوهاج.. القصة الكاملة لغلق 10 منشآت طبية

وكيل وزارة الصحة بسوهاج
وكيل وزارة الصحة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

وجهت مديرية الصحة بسوهاج رسالة حاسمة لكل من يعمل خارج الإطار القانوني، بعدما كثفت رقابتها على المنشآت الطبية الخاصة بمركز دار السلام جنوبي شرق المحافظة، في إطار خطة تستهدف ضبط المنظومة الصحية وحماية أرواح المواطنين من الممارسات الطبية غير الآمنة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الذي شدد على ضرورة فرض الانضباط داخل القطاع الطبي الخاص، وعدم السماح بأي منشآت تعمل دون ترخيص أو تخالف الاشتراطات الصحية المعتمدة.

ماذا حدث؟

وشنت الحملة التفتيشية تحت إشراف الدكتور مصطفى رفعت، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبمشاركة فرق التفتيش بإدارة العلاج الحر بدار السلام، وبمتابعة الدكتور أحمد المهدي، مدير الإدارة الصحية، حيث جرى المرور على عدد من المنشآت الخاصة وفحص أوضاعها القانونية والفنية.

وأسفرت الجهود الرقابية عن ضبط 10 منشآت طبية خاصة غير مرخصة، وتحرير 10 محاضر رسمية بحق المخالفين، لقيامهم بمزاولة النشاط الطبي دون استيفاء الشروط القانونية، في مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية.

وأكد الدكتور عمرو دويدار أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة، مشيرًا إلى أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوز يُعرّض صحة المرضى للخطر، وأن الحملات الرقابية المفاجئة والدورية مستمرة بجميع مراكز المحافظة.

وشدد وكيل وزارة الصحة على أن صحة المواطن خط أحمر، وتمثل أولوية لا تقبل التهاون، مؤكدًا أن جودة الخدمة الطبية وسلامة المرضى تأتيان في مقدمة اهتمامات الدولة والقطاع الصحي بسوهاج.

