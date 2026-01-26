ضمن حملات النظافة المكثفة.. رفع كفاءة طريق ناجي شتلة بكفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، رفع كفاءة طريق ناجي شتلة بمدخل حي سخا، ضمن خطة شاملة لتحسين المداخل الرئيسية ورفع مستوى النظافة العامة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بتكثيف حملات النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

وتابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، سير العمل بمنظومة النظافة وخطوط سير المعدات، وجرى تنفيذ حملات نظافة مكبرة شملت رفع المخلفات والقمامة، ورفع الأتربة، وغسيل الأرصفة، وري الزراعات، وتهذيب الأشجار، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة وتهيئة الطريق أمام حركة المواطنين والمركبات.

وشملت الأعمال رفع كفاءة الطريق والمداخل، وتمهيد وتسوية الشوارع، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم لضمان عدم تراكم المخلفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وجاء تنفيذ الأعمال تحت إشراف كلٍ من د. إبراهيم خليفة رئيس حي شرق كفر الشيخ، د. أيمن شلبي نائب رئيس المدينة لشؤون النظافة والتجميل، وطارق الفحام مساعد رئيس الحي للنظافة والتجميل، وبحضور رؤساء أقسام النظافة، وفريق العمل المعاون من الملاحظين والعمال والسائقين.

وأكد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ استمرار حملات النظافة المكثفة ورفع كفاءة الطرق والمداخل بنطاق المدينة، في إطار خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات، والتواصل الدائم مع المواطنين، وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة تليق بأهالي كفر الشيخ.