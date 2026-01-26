الجيش الإسرائيلي:التعرف على جثمان الجندي ران غويلي وإعادة جميع الرهائن إلى ذويهم

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن ممثلي الجيش أبلغوا عائلة الجندي المخطوف ران غويلي بعد اكتمال عملية تحديد هويته من قبل المركز الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع شرطة إسرائيل وشرطة الجيش الإسرائيلي (الربانية العسكرية)، وأنه تم تسليم جثمانه للدفن.

و أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ، أنه بحسب المعلومات والاستخبارات المتوفرة، فقد قتل الرقيب ران غويلي، من وحدة ياسام (وحدة الدورية الخاصة)، البالغ من العمر 24 عاما وقت وفاته، في صباح 7 أكتوبر 2023، وتم اختطاف جثمانه إلى قطاع غزة.



كما أعلن الجيش أن جميع الرهائن الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة قد تم إعادتهم إلى ذويهم.