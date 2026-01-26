قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكتب نتنياهو: إسرائيل ستفتح معبر رفح بمجرد اكتمال عملية البحث عن جثة آخر أسير
الخروقات مستمرة وتتزايد.. لبنان يقدم شكوى رسمية ضد إسرائيل في مجلس الأمن
عمرو وردة .. تصريح غير متوقع من شوبير بعد أزمة صلاح وهجوم السوشيال
عاجل | الكرملين: المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا ستستمر الأسبوع المقبل
إمام عاشور يصل لأعلى قيمة في مسيرته ويتساوى مع تريزيجيه
أعلنوا عن أنفسهم على الانترنت.. القبض على شخصين و5 فتيات يمارسن أعمالا منافية للآداب
مبعوث بوتين: زيلينسكي يعرقل عملية السلام في أوكرانيا بتأجيل تسوية ملف الأراضي
معلومات الوزراء: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط بـ930 ألف برميل يوميا
حطام طائرة مسيرة يتسبب في اندلاع حريق بشركتين بمنطقة كراسنودار الروسية
فى ذكراها | قصة ضرب سعاد حسني لأحمد زكي.. وأزمتها مع رشدي أباظة
العناية الإلهية تنقذ الركاب.. حريق أتوبيس أفريكانو على طريق «طور سيناء – شرم الشيخ» دون إصابات
الكرملين: أي هجوم على إيران يزعزع استقرار الشرق الأوسط
برلمان

برلمانية: تجربة التأمين الصحي بمصر نموذج رائد يُحتذى به في تحسين جودة الرعاية

أميرة خلف

أكدت النائبة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، أن  تجربة مصر في التأمين الصحي الشامل نموذجًا يُحتذى به دوليًا، مشيرة إلى أن تصريحات الصحة العالمية بشأن تزايد طلب العديد من الدول الأفريقية  الاطلاع على التجربة المصرية يأتي ذلك بهدف الاستفادة من نجاحاتها في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكدت " نبيه"  في تصريح خاص لـ" صدى البلد" أن  هذه الخطوة تعكس تقدير المجتمع الدولي للإصلاحات الصحية التي نفذتها مصر، موضحة إلى أهمية استمرار تطوير النظام لضمان وصول الرعاية الطبية لجميع المواطنين بكفاءة وعدالة.


و أكدت عضو البرلمان أن النظام المصري ساهم بشكل ملموس في تأمين احتياجات الأسر الصحية من خلال توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، وضمان توفير الأدوية الأساسية، وتحسين جودة المستشفيات والخدمات الطبية.

أضرار حمص الشام
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب
اورمان الشرقية
روبي
