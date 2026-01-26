برلمانية: تجربة التأمين الصحي بمصر نموذج رائد يُحتذى به في تحسين جودة الرعاية

أكدت النائبة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، أن تجربة مصر في التأمين الصحي الشامل نموذجًا يُحتذى به دوليًا، مشيرة إلى أن تصريحات الصحة العالمية بشأن تزايد طلب العديد من الدول الأفريقية الاطلاع على التجربة المصرية يأتي ذلك بهدف الاستفادة من نجاحاتها في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكدت " نبيه" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" أن هذه الخطوة تعكس تقدير المجتمع الدولي للإصلاحات الصحية التي نفذتها مصر، موضحة إلى أهمية استمرار تطوير النظام لضمان وصول الرعاية الطبية لجميع المواطنين بكفاءة وعدالة.



و أكدت عضو البرلمان أن النظام المصري ساهم بشكل ملموس في تأمين احتياجات الأسر الصحية من خلال توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، وضمان توفير الأدوية الأساسية، وتحسين جودة المستشفيات والخدمات الطبية.