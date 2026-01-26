كسر ماسورة مياه يتسبب في غرق منطقة أم بيومي بغرب بشبرا الخيمة

تسبب كسر ماسورة مياه بشارع بمنطقة أم بيومي بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، في غرق وسط الشارع وعدد من المنازل والمحال التجارية، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين بالمنطقة.



وعلى الفور، تم التنسيق بين مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية وحي غرب شبرا الخيمة، حيث تبين أن زيادة ضغط المياه أدت إلى كسر ماسورة مياه قطر 10 سم.

إصلاح الماسورة

وأكد مصدر بحي غرب شبرا الخيمة أنه جارر حاليًا تنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة، مشيرًا إلى أنه تم قطع المياه مؤقتًا عن المنطقة لحين الانتهاء من الإصلاح، على أن تعود المياه مرة أخرى إلى طبيعتها فور الانتهاء من الأعمال.