محافظات

تفاصيل السيطرة على حريق بعوامة أحد المطاعم بأسوان دون إصابات.. شاهد

السيطرة على الحريق
السيطرة على الحريق
محمد عبد الفتاح

نجحت جهود قوات الحماية المدنية بأسوان بسرعة على حريق اندلع بعوامة مطعم شهير بكورنيش النيل بعد تحرك عاجل من الأجهزة المعنية ، وتم إحتواء النيران قبل امتدادها إلى المراكب والمنشآت المجاورة دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح .

فيما قال مصطفى .م صاحب مركب شراعى وأحد شهود العيان بأن النيران إمتدت من عوامة المطعم إلى مركبه الشراعى الراسى بجوارها مما تسبب فى تلف أجزاء منه بعد أن كان قد جهزه للعمل فى السياحة النيلية .

بينما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان جهود رجال الحماية المدنية للسيطرة على حريق إندلع داخل إحدى العوامات التابعة لأحد المطاعم المطلة على كورنيش النيل بمدينة أسوان  وذلك فور تلقي الإخطار بالواقعة حيث تحركت الأجهزة المعنية على الفور للتعامل مع الحريق واحتواء الموقف. 

السيطرة على حريق

وكلف المحافظ بالدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، والتى توجهت على الفور بإجمالى 4 سيارات، وإتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة، مع سرعة تنفيذ أعمال الإخماد، إلى جانب أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الحريق مرة أخرى، وأسفرت الجهود المكثفة لرجال الحماية المدنية عن السيطرة على الحريق بالكامل دون وقوع أى إصابات أو خسائر في الأرواح. 

ووجه الدكتور إسماعيل كمال الجهات المختصة بسرعة إجراء المعاينة الميدانية لموقع الحريق للوقوف على أسبابه وتحديد ملابساته ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأكد المحافظ على أهمية المراجعة الكاملة من الجهات المختصة لشروط السلامة والصحة المهنية لكافة الفنادق الثابتة والعائمة والمطاعم وكافة الأنشطة حفاظاً على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بما يصب فى صالح أبنائنا الطلاب على الوجه الأكمل .

وتجدر الإشارة إلى أن الحريق تم احتواؤه فى وقت قياسى دون وقوع إصابات، بينما تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص الفنى لتحديد الأسباب النهائية، وسط تأكيدات رسمية بمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية وعاجلة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

